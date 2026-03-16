¿Cuántas horas a la semana trabajan los hondureños migrantes en EE UU?

Tegucigalpa, Honduras.- Tanto dentro como fuera de las fronteras patrias el tiempo de la jornada laboral es similar, particularmente para empleos permanentes, sin embargo, hay diferencias en la paga recibida.

Entre 42 y 45 horas semanales es el promedio de horas trabajadas por los migrantes hondureños en los Estados Unidos de América que comprende un puesto fijo o empleo temporal, superando los 5,000 dólares de ingresos en promedio.

Así lo destacan los resultados de la encuesta semestral de remesas familiares de enero de 2026 a los que tuvo acceso Dinero y Negocios (D&N).

En los trabajos permanentes los hombres laboran hasta 47 horas y reciben 5,255.3 dólares de ingreso promedio, mientras que las mujeres 3,210.9 dólares por 42 horas laboradas.

Solo 60 minutos difieren entre género en los empleos temporales, pero los varones ganan más en específico 3,317.5 dólares por 43 horas trabajadas y por 42 horas las féminas obtienen 2,641 dólares en promedio.

“La principal forma de inserción laboral de los migrantes es el empleo permanente que concentra el 66.5% de los casos (575 encuestados), con un ingreso promedio mensual de $4,355.4.

En contraste, el empleo temporal representa el 15.4% (133 entrevistados), con un ingreso promedio menor ($3,024.2)”, destaca el informe.

Añade que el negocio propio aunque agrupa al 18.1% equivalente a 157 de los migrantes encuestados registra el ingreso promedio más alto, es decir 6,136.6 dólares.

De $4,119.1 a $4,422.9 pasó el ingreso promedio de los migrantes catrachos de enero de 2025 a enero de 2026, una variación interanual de $303.8.

El monto promedio de envío de remesas familiares registró un crecimiento de apenas 9.2 dólares, por lo que ascendió a 506.2 dólares.

Un total de 865 personas fueron entrevistadas en la referida encuesta aplicada entre el 5 y 13 de enero pasado, de los que el 55.6% fueron hombres y 44.4% mujeres.

Para el mismo período de 2025 fueron encuestadas 764 personas bajo la misma metodología.