¿Cuántas horas a la semana trabajan los hondureños migrantes en EE UU?

Tegucigalpa, Honduras.- Tanto dentro como fuera de las fronteras patrias el tiempo de la jornada laboral es similar, particularmente para empleos permanentes, sin embargo, hay diferencias en la paga recibida.
Entre 42 y 45 horas semanales es el promedio de horas trabajadas por los migrantes hondureños en los Estados Unidos de América que comprende un puesto fijo o empleo temporal, superando los 5,000 dólares de ingresos en promedio.
Así lo destacan los resultados de la encuesta semestral de remesas familiares de enero de 2026 a los que tuvo acceso Dinero y Negocios (D&N).
En los trabajos permanentes los hombres laboran hasta 47 horas y reciben 5,255.3 dólares de ingreso promedio, mientras que las mujeres 3,210.9 dólares por 42 horas laboradas.
Solo 60 minutos difieren entre género en los empleos temporales, pero los varones ganan más en específico 3,317.5 dólares por 43 horas trabajadas y por 42 horas las féminas obtienen 2,641 dólares en promedio.
“La principal forma de inserción laboral de los migrantes es el empleo permanente que concentra el 66.5% de los casos (575 encuestados), con un ingreso promedio mensual de $4,355.4.
En contraste, el empleo temporal representa el 15.4% (133 entrevistados), con un ingreso promedio menor ($3,024.2)”, destaca el informe.
Añade que el negocio propio aunque agrupa al 18.1% equivalente a 157 de los migrantes encuestados registra el ingreso promedio más alto, es decir 6,136.6 dólares.
De $4,119.1 a $4,422.9 pasó el ingreso promedio de los migrantes catrachos de enero de 2025 a enero de 2026, una variación interanual de $303.8.
El monto promedio de envío de remesas familiares registró un crecimiento de apenas 9.2 dólares, por lo que ascendió a 506.2 dólares.
Un total de 865 personas fueron entrevistadas en la referida encuesta aplicada entre el 5 y 13 de enero pasado, de los que el 55.6% fueron hombres y 44.4% mujeres.
Para el mismo período de 2025 fueron encuestadas 764 personas bajo la misma metodología.
Razones de diferencias
“El ingreso obtenido es mayor en los hombres por dos razones: trabajan un mayor número de horas y laboran en sectores de alto riesgo como construcción, electricidad, ebanistería, pintura, mantenimiento de aires acondicionados, entre otros, por lo que perciben más ingresos; entretanto, las mujeres laboran en cuidados de ancianos, limpieza, servicios en general y laboran menos horas”, explicó la expresidenta del Colegio Hondureño de Economistas (CHE), Liliana Castillo.
En cuanto a mayores emprendimientos por catrachos en el exterior aseguró que “resulta más favorable para ellos tener su propio negocio, ya que de esta forma pueden atender su hogar y a la vez generar ingresos, o sea tienen más flexibilidad de administrar su tiempo. También ayuda el factor que muchos se llevan a toda su familia y esto les permite involucrarlos en el emprendimiento y lo más importante es que los que deciden emprender es porque ya tienen sus papeles legales, disponen de residencia o la ciudadanía, o sea que para los ilegales es más difícil incursionar en este tipo de negocios”.
Gasto
Por otro lado, el instrumento de medición elaborado por el BCH indica que de 2,188.9 dólares fue el promedio del gasto de los encuestados, siendo los hombres quienes reportaron mayores egresos ($2,575.8) y las mujeres 1,648.8 dólares.
“Por país de residencia se observa que el gasto es mayor en los EEUU que en España, tanto para hombres como para mujeres.
En los Estados Unidos, el gasto promedio alcanza $2,673.6 en hombres y $1,907.4 en mujeres, mientras que en España se ubica en $1,201.7 y $849.1, respectivamente”, detalla el documento.