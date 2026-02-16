¿De cuánto ha sido el crecimiento de empresas tecnológicas en Honduras?

Tegucigalpa, Honduras.- La innovación tecnológica aplicada a los servicios financieros ha ido en auge en los últimos años y Honduras no ha sido la excepción a esa tendencia mundial.
A través de las Financial Technology o Fintech (empresas tecnológicas) la digitalización de la economía nacional ha estado en constante expansión también transformación.
Desde el 2019 surgieron los primeros modelos de negocio en este sector, contabilizándose 19 iniciativas.
La pandemia del covid-19 no fue impedimento para continuar con el crecimiento de las Fintech en el territorio hondureño y hasta el 2025 había 59 iniciativas identificadas en ocho categorías que responden a las distintas necesidades del mercado financiero y tecnológico del país.
De ese total, 33 de ellas se encuentran operativas, 26 Fintech están en etapa de crecimiento y expansión, mientras que siete se consideran estables en el mercado.
El segmento más representativo dentro de este ecosistema es el de pagos y transferencias al concentrar el 46%, abarcando Empresas Proveedoras de Servicios de Pagos Electrónicos (EPSPE), Instituciones no Bancarias de Dinero Electrónico (INDEL), procesadores y administradores de pagos, quienes en su conjunto han sido clave en la modernización de los servicios de pagos digitales, especialmente en zonas con limitada infraestructura bancaria.
Con una participación estimada del 22%, las iniciativas de soluciones tecnológicas para entidades financieras y similares conforman el segundo grupo con mayor presencia en las Fintech al incluir servicios orientados a mejorar la eficiencia operativa, vinculación y transaccionalidad digital de instituciones financieras de seguros y otros sectores supervisados y no supervisados mediante el uso de tecnologías avanzadas como la biometría, inteligencia artificial aplicada a la gestión de riesgos así como plataformas para automatización de procesos y análisis de datos, entre otros.
Perspectiva
“En perspectiva histórica la proporción de Fintech en etapa de crecimiento y expansión ha sido consistentemente la más representativa, alcanzando un promedio del 47% en los últimos años. En contraste, la proporción de empresas consolidadas en el mercado ha disminuido de forma sostenida, pasando de 37% en 2019 a 12% en 2025, lo que sugiere una alta rotación o transformación de modelos previamente establecidos, posiblemente como resultado de cambios estratégicos, procesos de integración o salida del mercado”, se plantea en el más reciente boletín informativo elaborado por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) al que tuvo acceso Dinero y Negocios (D&N).
Añade que “en conjunto los datos reflejan un ecosistema activo con una base significativa de proyectos en desarrollo y expansión, pero con una menor proporción de soluciones plenamente consolidadas, lo que plantea oportunidades para el fortalecimiento de mecanismos de escalamiento y sostenibilidad”.
Factores
El oficial de Política Económica del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Alejandro Kaffati, reconoció que hay una serie de factores que impulsaron las Fintech.
“Primero fueron los cambios en los hábitos por la pandemia del covid-19 que nos enseñó que la digitalización es posible en el mundo y particularmente en Honduras, donde muchas personas han adoptado el uso de instrumentos como banca digital u otro tipo de servicios”, destacó.
Además, el entrevistado confirmó que “desde el Cohep hemos venido impulsando estas iniciativas Fintech en el país para la innovación y transformación digital, el acceso al financiamiento y la modernización empresarial son ejes fundamentales; las herramientas Fintech se posicionan como un eje transversal de esta iniciativa”.