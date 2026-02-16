¿De cuánto ha sido el crecimiento de empresas tecnológicas en Honduras?

Tegucigalpa, Honduras.- La innovación tecnológica aplicada a los servicios financieros ha ido en auge en los últimos años y Honduras no ha sido la excepción a esa tendencia mundial.

A través de las Financial Technology o Fintech (empresas tecnológicas) la digitalización de la economía nacional ha estado en constante expansión también transformación.

Desde el 2019 surgieron los primeros modelos de negocio en este sector, contabilizándose 19 iniciativas.

La pandemia del covid-19 no fue impedimento para continuar con el crecimiento de las Fintech en el territorio hondureño y hasta el 2025 había 59 iniciativas identificadas en ocho categorías que responden a las distintas necesidades del mercado financiero y tecnológico del país.

De ese total, 33 de ellas se encuentran operativas, 26 Fintech están en etapa de crecimiento y expansión, mientras que siete se consideran estables en el mercado.

El segmento más representativo dentro de este ecosistema es el de pagos y transferencias al concentrar el 46%, abarcando Empresas Proveedoras de Servicios de Pagos Electrónicos (EPSPE), Instituciones no Bancarias de Dinero Electrónico (INDEL), procesadores y administradores de pagos, quienes en su conjunto han sido clave en la modernización de los servicios de pagos digitales, especialmente en zonas con limitada infraestructura bancaria.

Con una participación estimada del 22%, las iniciativas de soluciones tecnológicas para entidades financieras y similares conforman el segundo grupo con mayor presencia en las Fintech al incluir servicios orientados a mejorar la eficiencia operativa, vinculación y transaccionalidad digital de instituciones financieras de seguros y otros sectores supervisados y no supervisados mediante el uso de tecnologías avanzadas como la biometría, inteligencia artificial aplicada a la gestión de riesgos así como plataformas para automatización de procesos y análisis de datos, entre otros.