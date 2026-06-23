Alexander McQueen regresará a Londres tras 25 años fuera de su pasarela

Londres, Inglaterra.- La firma de lujo británica Alexander McQueen volverá a desfilar el próximo septiembre en la Semana de la Moda de Londres, en un hito histórico para la marca tras 25 años de ausencia en los que optó por establecerse en las pasarelas de París.

La marca homónima del fallecido modisto londinense, que desde 2024 está bajo la dirección creativa del irlandés Seán McGirr, regresará a su ciudad de origen el 20 de septiembre con la presentación de su colección de la temporada primavera-verano 2027.

"Londres siempre ha estado en el corazón de McQueen; hay una energía única y visceral en esta ciudad que recorre la historia de la casa y continúa inspirando todo lo que hacemos hoy. Volver a la London Fashion Week nos permite conectar profundamente con ese espíritu y con la comunidad creativa que define tanto a Londres como a la marca", dijo McGirr en un comunicado oficial.

Será, previsiblemente, la cita más destacada de la próxima edición de la Semana de la Moda de Londres, pues la última vez que McQueen desfiló como parte del programa oficial fue en febrero de 2001, hace un cuarto de siglo. Desde entonces, ha presentado habitualmente sus colecciones en la de París.