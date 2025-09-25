  1. Inicio
Belinda, toda una mujer Boss en la Semana de la Moda de Milán

La pasarela de Hugo Boss convocó a todo un grupo de luminarias en la Semana de la Moda de Milán, donde Belinda tuvo su sitio especial, enfundada con el mejor estilo de la firma

  • 25 de septiembre de 2025 a las 11:39
1 de 10

La cantante mexicana Belinda acaparó miradas en el desfile de Hugo Boss en la Semana de la Moda de Milán, y ella no dudó en publicar imágenes de su paso por el evento de moda.

 Foto: Instagram de Belinda
2 de 10

Belinda incluso fue fotografiada con David Beckham, figura referente de la firma de alta costura.

 Foto: Facebook
3 de 10

La cantante estuvo en amena conversación con el exfutbolista, que además este año lanzó su propia colección arropado por Hugo Boss.

Foto: Facebook
4 de 10

La cantante compartió una serie de fotografías en su cuenta de Instagram, y agradeció la invitación para presenciar la nueva colección de Hugo Boss: Paradox, que, según sus palabras, la dejó "sorprendida".

 Foto: Facebook
5 de 10

Para Belinda, una mujer Boss "tiene que tener seguridad, sentirse sexi y elegante".

 Foto: Facebook
6 de 10

Pero no todo es moda, hace unas semanas la cantante se subió al escenario de "Las mujeres ya no lloran world tour", para acompañar a Shakira en la canción "Día de enero".

 Foto: Instagram de Belinda
7 de 10

"Shak, gracias por regalarme una de las noches más especiales compartiendo juntas en el escenario y tu arte... Conectar a través de la profundidad de la música es algo inexplicable espero que sigamos compartiendo más momentos así", publicó Belinda en su Instagram. Igualmente Shakira en sus redes sociales agradeció la participación de Belinda en su gira.

 Foto: Instagram de Belinda
8 de 10

Belinda además fue una de las invitadas de honor en la residencia de Bad Bunny en Puerto Rico, donde se le vio bailando al ritmo de la música del puertorriqueño.

 Foto: Instagram de Belinda
9 de 10

En cuanto a su música, precisamente hoy lanzó una colaboración con el colombiano Sebastián Yatra. El sencillo se llama "Para regresar".

 Foto: Instagram de Belinda
10 de 10

También se ha hablado que podría hacer una colaboración musical con Cazzu, expareja de su ex Christian Nodal.

 Foto: The Hollywood Reporter
