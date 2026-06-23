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Noche de angustia en Tegucigalpa: sigue búsqueda de víctimas del derrumbe en anillo periférico

Tras el hallazgo de la primera víctima mortal, equipos del Cuerpo de Bomberos y otras instituciones de socorro mantienen los esfuerzos para localizar a dos personas más que permanecen desaparecidas bajo toneladas de tierra y escombros.

  • Actualizado: 23 de junio de 2026 a las 21:48
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Equipos de rescate mantienen las labores de búsqueda bajo la oscuridad de la noche en la zona del derrumbe del Anillo Periférico, donde una parte del cerro cedió sobre unas bodegas quitándole la vida a tres personas. Solo uno de los cuerpos había sido recuperado hasta las 10 p.m. de este martes 23 de junio.

 Fotos: Marvin Salgado/EL HERALDO.
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La esperanza de encontrar a las personas desaparecidas sigue intacta mientras socorristas remueven toneladas de tierra y escombros, pese a que ya fue encontrado el primer cuerpo.

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Luces de emergencia iluminan el área donde ocurrió la tragedia que ha conmocionado a Tegucigalpa este martes.
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Bomberos, rescatistas y personal de apoyo trabajan sin descanso en la búsqueda de dos víctimas que permanecen soterradas.
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Tras el hallazgo de la primera víctima mortal, los esfuerzos se concentran en encontrar a las demás personas reportadas como desaparecidas.
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La maquinaria pesada continúa abriendo paso entre los escombros para facilitar las labores de localización y rescate.
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Horas después del derrumbe, la intensa operación de búsqueda sigue activa en uno de los incidentes más impactantes registrados este año en la capital hondureña. Hasta ahora solo ha sido rescatado el cuerpo de Claudia Suyapa Garay.

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La tragedia movilizó a diversas instituciones de socorro que trabajan de manera coordinada para recuperar a las víctimas.
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Familiares permanecen en las cercanías del lugar a la espera de noticias sobre sus seres queridos desaparecidos: Karen Girón y Félix Núñez Flores.
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Las autoridades mantienen acordonada la zona mientras continúan las operaciones de búsqueda en condiciones complejas.
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El silencio de la noche es interrumpido por el sonido de excavadoras y equipos de rescate en el Anillo Periférico.
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Rescatistas avanzan con cautela debido a la inestabilidad del terreno y el riesgo de nuevos desprendimientos de tierra.
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