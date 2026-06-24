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Desgarradoras imágenes de la familia de Félix Núñez tras encontrar su cuerpo en el anillo periférico

Totalmente rota fue captada la familia de don Félix Núñez tras enterarse del hallazgo de su cuerpo sin vida en el derrumbe de un cerro en el anillo periférico

  • Actualizado: 24 de junio de 2026 a las 10:00
Desgarradoras imágenes de la familia de Félix Núñez tras encontrar su cuerpo en el anillo periférico
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Las esperanzas de encontrar con vida a don Félix Núñez se desmoronaron tras el hallazgo de su cadáver. Aquí las desgarradoras imágenes del hecho.

 Fotos: David Romero | El Heraldo
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A las 9:30 de la mañana, los bomberos alertaron del hallazgo de uno de los cuerpos que estaban buscando.

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Se trata de don Félix Núñez, de 49 años de edad, quien había llegado, como todos los martes, a laborar como auditor.

 Foto: David Romero | El Heraldo
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Sin embargo, ese martes pasó la tragedia, un cerro cedió y cayó sobre unas bodegas causando caos en esta zona de la capital}.

 Foto: David Romero | El Heraldo
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Tras 24 horas buscando a don Félix, los bomberos lograron confirmar que el segundo cuerpo era el de él.

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Al enterarse de esto, sus familiares, quienes permanecían en el lugar desde la mañana del martes, rompieron en llanto.

 Foto: David Romero | El Heraldo
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Ellos aún tenían esperanzas de encontrarlo con vida, pero este miércoles se confirmó su fallecimiento.

 Foto: David Romero | El Heraldo
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La impotencia y el dolor de saber que su ser querido falleció era evidente en cada uno de sus familiares.

 Foto: David Romero | El Heraldo
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Todavía siguen buscando a Karen Girón, otra de las soterradas en el hecho.

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El cadáver de don Félix será trasladado a la morgue capitalina.

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