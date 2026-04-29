Pleno de magistrados revisa auditorías a gestión de Rebeca Ráquel Obando

Tegucigalpa, Honduras.– El pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se reunió para revisar informes de auditoría relacionados con la administración de Rebeca Ráquel Obando, expresidenta del Poder Judicial. El portavoz del Poder Judicial, Melvin Duarte, confirmó que la reunión da continuidad al pleno realizado el pasado 24 de abril, en el que quedaron pendientes considerados clave en cuanto a la revisión de informes técnicos-financieros. Además, detalló que los informes presentados abarcan evaluaciones correspondientes al 2025 y los primeros cuatro meses de 2026; que permitirán contar con una revisión actualizada del estado institucional financiero.

“En este momento ha comenzado la exposición del departamento de auditoría, en relación a los informes que han sido solicitados por parte del magistrado presidente”, mencionó el portavoz. Duarte precisó que este proceso de revisión se desarrolla junto al equipo permanente encargado de auditar las finanzas del Poder Judicial, en coordinación con el Tribunal Superior de Cuentas, y subrayó que la revisión de auditorías forma parte de un procedimiento ordinario dentro de la institución. Enfatizó en que las auditorías constituyen un trabajo orientado a la verificación, control y fiscalización del manejo presupuestario asignado a nivel nacional a las unidades jurisdiccionales y administrativas del Poder Judicial.

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