Gabriela Castellanos cuestiona el accionar del Congreso: Empezamos a ver prácticas que recuerdan al pasado

Tegucigalpa, Honduras.- La directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, cuestionó la reforma al artículo 61 de la Ley Orgánica del Congreso Nacional y advirtió sobre los riesgos que, a su criterio, puede generar la ampliación de la figura de reconsideración de actas.

Castellanos señaló que existe preocupación por las prácticas que han comenzado a observarse en el nuevo Congreso Nacional y que, según indicó, recuerdan situaciones ocurridas en el pasado. “Tenemos un nuevo Congreso, pero empezamos a observar prácticas que nos recuerdan al pasado”, manifestó la titular del CNA al referirse a la reconsideración de actas.

Asimismo, explicó que hasta hace poco este mecanismo tenía como finalidad corregir errores de redacción o enmendar la verdad de los hechos ocurridos durante una sesión del Congreso Nacional, sin embargo, en abril de este año, el organismo reformó el artículo 61 de su Ley Orgánica y amplió significativamente esta figura.

De acuerdo con Castellanos, la modificación permite que, después de la aprobación de un acta, se presenten mociones para modificar el contenido de lo que previamente había sido aprobado por el Pleno. “Ampliaron la atribución, pero no establecieron con la misma claridad sus límites”, expresó.