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Sociedad civil entrega propuesta de reformas políticas a la UFTF

Diferentes organizaciones de sociedad civil entregaron un documento de propuestas sobre reformas para fortalecer la transparencia y rendición de cuentas

  • Actualizado: 23 de septiembre de 2026 a las 09:56
Sociedad civil entrega propuesta de reformas políticas a la UFTF

La propuesta tiene por objetivo fortalecer a la UFTF, que tenga mayor independencia y pueda aplicar sanciones más cohercitivas.

 Foto: Agustín Lagos/EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Organizaciones de sociedad civil realizaron la entrega oficial a la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos (UFTF) de un documento que contiene propuestas de reformas electorales, elaborado como resultado de jornadas de diálogo, análisis técnico y construcción de consensos.

El documento fue recibido por el Pleno de Comisionados de la UFTF, en el marco del proceso de socialización con instituciones vinculadas al sistema electoral hondureño, con el propósito de poner a su disposición los principales planteamientos surgidos de este ejercicio de participación.

La UFTF acompañó las jornadas de trabajo en calidad de observador, brindando aportes técnicos en el marco de sus competencias, particularmente en temas relacionados con el financiamiento político, la transparencia, la fiscalización y la rendición de cuentas.

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Durante el acto se destacó la importancia de promover el diálogo entre sociedad civil, empresa privada e instituciones públicas, como un mecanismo para compartir experiencias, identificar oportunidades de mejora y generar insumos técnicos que contribuyan al análisis del marco normativo electoral.

La entrega de estas propuestas constituye un aporte a la discusión sobre las reformas electorales y refleja la participación de distintos sectores en la construcción de planteamientos orientados al fortalecimiento de la institucionalidad, la transparencia y la rendición de cuentas en los procesos electorales.

La comisionada de la UFTF, Ivonne Ardón, reiteró la disposición de "continuar contribuyendo, desde sus atribuciones y competencias, a los espacios técnicos de análisis y diálogo, especialmente en los temas relacionados con la transparencia y fiscalización del financiamiento político".

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En relación a la elección de los comisionados de la UFTF, la sociedad civil propone que siempre sean nombrados por el Congreso Nacional, pero que la institución tenga independencia y no dependa del Consejo Nacional Electoral (CNE) para que la Unidad tenga independencia, aun administrativa.

Lo que pretenden con la propuesta es dar facultades a la UFTF, mayor independencia y esa fuerza legal que requiere.

Demandan que haya una sanción más coercitiva en contra de los sujetos obligados y que no solo se limite a las multas.

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Agustín Lagos
Agustín Lagos
Periodista

Licenciado en Periodismo, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Redactor de EL HERALDO desde el 2003 en la cobertura de temas relacionados con seguridad, derechos humanos, política y educación.

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