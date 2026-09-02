Defensores de Honduras presenta reforma electoral para fortalecer el control ciudadano del voto

Tegucigalpa, Honduras.-La organización Defensores de Honduras anunció la presentación de una propuesta integral de reformas a la Ley Electoral de Honduras y otras normativas relacionadas, con el objetivo de fortalecer la fiscalización ciudadana, la independencia de los órganos electorales y la seguridad del proceso de votación. De acuerdo con el comunicado emitido por la organización, la iniciativa será entregada ante la Secretaría del Congreso Nacional y surge a partir de las fallas, vacíos y situaciones registradas durante el proceso electoral de 2025. La propuesta fue elaborada técnicamente por la abogada Ruth Lafosse y su equipo, quienes plantean nuevas redacciones y disposiciones legales para realizar modificaciones al sistema electoral sin necesidad de iniciar un proceso de reforma constitucional. Según Defensores de Honduras, uno de los principios centrales de la iniciativa es reforzar el papel de la ciudadanía dentro del proceso electoral, bajo el argumento de que los ciudadanos deben tener mayores mecanismos para verificar que su voto sea contado, registrado, transmitido y reflejado correctamente en los resultados oficiales.

La organización sostiene que los partidos políticos participan como instrumentos de representación, pero plantea que estos no deben concentrar el control de la administración, vigilancia y fiscalización del proceso electoral.

Proponen Mesas Ciudadanas para fiscalizar el proceso electoral

Entre las principales propuestas se encuentra la creación de Mesas Ciudadanas de Fiscalización Electoral, integradas de manera independiente de los partidos políticos. Estas instancias tendrían la facultad de presenciar el escrutinio, acceder a las actas electorales, documentar posibles irregularidades y presentar denuncias ante las autoridades correspondientes. Defensores de Honduras aclaró que estas mesas no sustituirían a las Juntas Receptoras de Votos, ya que su función estaría enfocada en fiscalizar el desarrollo del proceso y las actuaciones de las autoridades electorales.

La iniciativa también plantea que las pruebas y documentos aportados por estas instancias ciudadanas sean considerados y valorados dentro de los procedimientos establecidos para investigar posibles irregularidades. Otro de los ejes de la propuesta está relacionado con la tecnología electoral. La organización propone que el Consejo Nacional Electoral (CNE) cuente con sistemas tecnológicos propios, permanentes, auditables, trazables y verificables. Además, plantea que ningún sistema informático pueda sustituir el valor jurídico de las actas originales ni prevalecer sobre la documentación electoral generada durante el proceso de votación.

Mayor independencia para los órganos electorales y responsabilidades por irregularidades

La propuesta también contempla medidas para fortalecer la autonomía y capacidad de actuación del Consejo Nacional Electoral, el Tribunal de Justicia Electoral y la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización. Según el comunicado, las reformas buscan garantizar la continuidad de estas instituciones, su financiamiento oportuno y evitar que enfrenten bloqueos políticos o administrativos que puedan afectar sus funciones. En materia de responsabilidades, Defensores de Honduras plantea que las acciones u omisiones que limiten la participación política, alteren el sufragio o tergiversen la voluntad ciudadana generen las consecuencias establecidas en la legislación.