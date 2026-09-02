Caso Pandora: Fernando Suárez obtuvo su carta de libertad, pero debe multa de L288 millones

Tegucigalpa, Honduras.- Fernando Suárez obtuvo su carta de libertad tras cumplir la pena de prisión impuesta por su participación en el caso Pandora, pero todavía mantiene una deuda de L288 millones al Estado de Honduras. La resolución del caso establece que Suárez, quien ocupó el cargo de representante legal de las fundaciones "Todos Somos Honduras" y "Dibattista" en 2013, fue condenado por los delitos de malversación de caudales públicos con fraude agravado y uso de documentos públicos falsos en perjuicio de la fe pública a la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) por 282 millones de lempiras. No obstante, el portavoz del Poder Judicial, Melvin Duarte, explicó que su salida de prisión no elimina la obligación económica establecida en la sentencia. "El juzgado de ejecución solamente debe hacer las notificaciones del caso a las representaciones del Estado y el Estado mismo, a través de sus instituciones correspondientes", explicó. El portavoz, además, agregó que Suárez será requerido por la vía del apremio para el pago de la deuda millonaria que ha sido establecida como parte de su condena.

Juzgado computó el tiempo de prisión

De acuerdo con la certificación 194-2026 del Juzgado de Ejecución Penal, el tribunal calculó el tiempo de la pena después de recibir las peticiones presentadas por el equipo de defensa de Suárez. La certificación establece como punto de partida la captura de Suárez, ocurrida el 22 de noviembre de 2018; al día siguiente, el 23 de noviembre, se realizó la audiencia de declaración de imputado, en la que se le decretó la medida de detención judicial. Posteriormente, el 24 de noviembre de ese mismo año se desarrolló la audiencia inicial. El documento también registra el 25 de noviembre de 2018 como la fecha en que inició su protección como testigo protegido.

Entre los períodos considerados por el juzgado figura la detención de Suárez en El Salvador, el 11 de julio de 2022, y posteriormente su detención en Honduras, en la Dirección de Fuerzas Especiales, a partir del 30 de julio de 2024. La certificación incorpora además la fecha de la sentencia, emitida el 8 de diciembre de 2025, así como otros períodos de detención que fueron tomados en cuenta para determinar el cumplimiento de la pena.

Según la explicación proporcionada por el Juzgado de Ejecución, aproximadamente dos años que Suárez permaneció detenido en El Salvador fueron computados para completar la pena. Con ese cálculo, el tribunal concluyó que el condenado ya había cumplido el período de prisión establecido y, tras corroborar el cómputo, concedió la libertad efectiva.

Suarez como testigo clave en caso JOH