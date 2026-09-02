La Fiscalía prepara recurso de casación contra fallo absolutorio de Alexander “Chande” Ardón

Tegucigalpa, Honduras.- El Ministerio Público (MP) presentará un recurso de casación ante la Sala de Apelaciones de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) contra el fallo absolutorio que favoreció al exalcalde de El Paraíso, Copán, Alexander “Chande” Ardón, acusado por el delito de lavado de activos. La decisión judicial se conoció el 24 de agosto, cuando un tribunal hondureño absolvió a Ardón tras determinar que las pruebas periciales utilizadas por la Fiscalía para sustentar la acusación por lavado de activos. El portavoz del Ministerio Público, Yury Mora, confirmó que los fiscales trabajan en la preparación del recurso y que la intención es presentarlo dentro del plazo establecido por la ley. "Con el recurso de casación esperamos que en el transcurso de esta semana se pueda presentar en el término que da la ley para presentar la casación; Los fiscales estaban haciendo toda la preparación del recurso para presentarlo esperar qué día se presentará para que la Corte Suprema de Justicia tome la determinación de si revierten el fallo absolutorio", explicó el funcionario.

El recurso busca que la instancia correspondiente de la Corte Suprema de Justicia determine si la sentencia cuestionada aplicó correctamente la legislación y presentarse 20 días hábiles contados a partir de la última notificación de la sentencia definitiva. Es decir, el tribunal no vuelve a analizar las pruebas ni los hechos del caso como si se tratara de un nuevo juicio. La revisión se concentra en determinar si el juez anterior interpretó y aplicó correctamente el fallo.

Acusado por un patrimonio de 50 millones de lempiras

Alexander Ardón Soriano fue acusado por la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) por lavado de activos. La acusación señalaba que Ardón presuntamente no podía justificar un patrimonio valorado en 50 millones de lempiras. Sin embargo, las inconsistencias periciales de la Fiscalía llevaron al Tribunal de Sentencia en materia de Criminalidad Organizada, Medioambiente y Corrupción a dictar una resolución absolutoria a favor del exalcalde, conocido como “Chande”. La resolución también provocó consecuencias dentro del Ministerio Público: tras las inconsistencias detectadas en el proceso, la institución despidió a los fiscales y peritos que llevaron el caso contra Ardón.

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