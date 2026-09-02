La Fiscalía prepara recurso de casación contra fallo absolutorio de Alexander “Chande” Ardón

La absolución por lavado de activos ocurre mientras Ardón permanece sin una investigación formal del Ministerio Público tras la confesión que realizó ante la justicia de Estados Unidos sobre su <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/honduras/la-fiscalia-no-investiga-los-56-asesinatos-confesados-por-alexander-ardon-AC31882064" target="_blank">participación en 56 asesinatos</a>.Durante el juicio contra Juan Antonio “Tony” Hernández, en octubre de 2019, Ardón declaró como testigo ante una corte federal de Nueva York y aseguró haber participado en esos homicidios.De acuerdo con lo que declaró en ese proceso, dos de los asesinatos los ejecutó personalmente.Esos crímenes, sin embargo, no han derivado en una investigación formal por parte del Ministerio Público de Honduras, según la información proporcionada para este reporte.Sin embargo, la Fiscalía ahora concentra sus esfuerzos en el recurso de casación contra la resolución que absolvió a Ardón por lavado de activos.La presentación del recurso deberá realizarse dentro del término que establece la ley, mientras la Corte Suprema de Justicia tendrá que determinar si corresponde revisar y eventualmente revertir la decisión cuestionada