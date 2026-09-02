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La Fiscalía prepara recurso de casación contra fallo absolutorio de Alexander “Chande” Ardón

El recurso busca que la Corte Suprema de Justicia determine si el fallo absolutorio por lavado de activos a Ardón se aplicó conforme a ley

  • Actualizado: 02 de septiembre de 2026 a las 14:33
La Fiscalía prepara recurso de casación contra fallo absolutorio de Alexander “Chande” Ardón

El fallo a Ardón por lavado de activos ocurrió tras inconsistencias periciales reconocidas por el Ministerio Público.

Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- El Ministerio Público (MP) presentará un recurso de casación ante la Sala de Apelaciones de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) contra el fallo absolutorio que favoreció al exalcalde de El Paraíso, Copán, Alexander “Chande” Ardón, acusado por el delito de lavado de activos.

La decisión judicial se conoció el 24 de agosto, cuando un tribunal hondureño absolvió a Ardón tras determinar que las pruebas periciales utilizadas por la Fiscalía para sustentar la acusación por lavado de activos.

El portavoz del Ministerio Público, Yury Mora, confirmó que los fiscales trabajan en la preparación del recurso y que la intención es presentarlo dentro del plazo establecido por la ley.

"Con el recurso de casación esperamos que en el transcurso de esta semana se pueda presentar en el término que da la ley para presentar la casación; Los fiscales estaban haciendo toda la preparación del recurso para presentarlo esperar qué día se presentará para que la Corte Suprema de Justicia tome la determinación de si revierten el fallo absolutorio", explicó el funcionario.

¿Por qué la justicia de Honduras absolvió a Alexander Ardón en el caso de lavado de activos?

El recurso busca que la instancia correspondiente de la Corte Suprema de Justicia determine si la sentencia cuestionada aplicó correctamente la legislación y presentarse 20 días hábiles contados a partir de la última notificación de la sentencia definitiva.

Es decir, el tribunal no vuelve a analizar las pruebas ni los hechos del caso como si se tratara de un nuevo juicio. La revisión se concentra en determinar si el juez anterior interpretó y aplicó correctamente el fallo.

Acusado por un patrimonio de 50 millones de lempiras

Alexander Ardón Soriano fue acusado por la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) por lavado de activos.

La acusación señalaba que Ardón presuntamente no podía justificar un patrimonio valorado en 50 millones de lempiras.

Sin embargo, las inconsistencias periciales de la Fiscalía llevaron al Tribunal de Sentencia en materia de Criminalidad Organizada, Medioambiente y Corrupción a dictar una resolución absolutoria a favor del exalcalde, conocido como “Chande”.

La resolución también provocó consecuencias dentro del Ministerio Público: tras las inconsistencias detectadas en el proceso, la institución despidió a los fiscales y peritos que llevaron el caso contra Ardón.

Las inconsistencias en los peritajes que causaron el fallo absolutorio a "Chande" Ardón

Impunidad

La absolución por lavado de activos ocurre mientras Ardón permanece sin una investigación formal del Ministerio Público tras la confesión que realizó ante la justicia de Estados Unidos sobre su participación en 56 asesinatos.

Durante el juicio contra Juan Antonio “Tony” Hernández, en octubre de 2019, Ardón declaró como testigo ante una corte federal de Nueva York y aseguró haber participado en esos homicidios.

De acuerdo con lo que declaró en ese proceso, dos de los asesinatos los ejecutó personalmente.

Esos crímenes, sin embargo, no han derivado en una investigación formal por parte del Ministerio Público de Honduras, según la información proporcionada para este reporte.

Sin embargo, la Fiscalía ahora concentra sus esfuerzos en el recurso de casación contra la resolución que absolvió a Ardón por lavado de activos.

La presentación del recurso deberá realizarse dentro del término que establece la ley, mientras la Corte Suprema de Justicia tendrá que determinar si corresponde revisar y eventualmente revertir la decisión cuestionada

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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