Congreso Nacional e instituciones impulsan la Ley de Transición Productiva y Tenencia de Tierras

Tegucigalpa, Honduras.- Las comisiones de Agricultura y Ganadería y de Seguridad Alimentaria del Congreso Nacional instalaron una mesa de trabajo interinstitucional junto a sectores productivos de cinco departamentos del país. El encuentro busca formular la Ley de Transición Productiva Sostenible y Tenencia de Tierra Condicionada para resguardar la producción de alimentos en el país. ​La mesa legislativa contó con la presencia de delegaciones de productores agrícolas provenientes de Colón, El Paraíso, Gracias a Dios, Olancho y Yoro. Asimismo, se sumaron autoridades de la Corte Suprema de Justicia(CSJ), Procuraduría General de la República (PGR), Instituto de la Propiedad (IP), Secretaría de Seguridad, Secretaría de Defensa, Ambiente e Instituto de Conservación Forestal (ICF).

El encuentro busca formular la Ley de Transición Productiva Sostenible y Tenencia de Tierra Condicionada para resguardar la producción de alimentos en el país. ​La mesa legislativa contó con la presencia de delegaciones de productores agrícolas provenientes de Colón, El Paraíso, Gracias a Dios, Olancho y Yoro. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Asimismo, se sumaron autoridades de la Corte Suprema de Justicia(CSJ), Procuraduría General de la República (PGR), Instituto de la Propiedad (IP), Secretaría de Seguridad, Secretaría de Defensa, Ambiente e Instituto de Conservación Forestal (ICF). En el diálogo técnico se abordó de manera prioritaria la problemática vinculada con los conflictos territoriales y el aprovechamiento de recursos hídricos en zonas vulnerables.​ "Se trata de la tenencia de tierras y ver de qué manera podemos ayudar en este conflicto que se está teniendo en los ríos, biosferas de los departamentos mencionados", expresó Javier Mendieta, presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería del Congreso Nacional.​ Las disputas por la propiedad rural y el acceso a fuentes hídricas en áreas protegidas han afectado históricamente la continuidad de los cultivos clave en el territorio hondureño.