Alcaldía e INA impulsan entrega de títulos de propiedad en aldeas del Distrito Central

Tegucigalpa, Honduras.- La regularización de predios ubicados en las aldeas del Distrito Central es una iniciativa que permitirá entregar títulos de propiedad a las familias que durante décadas han ocupado terrenos ejidales sin contar con un documento que acredite legalmente su dominio.

El alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, informó que el objetivo es traspasar las tierras ejidales a la municipalidad para que posteriormente puedan emitirse los títulos de propiedad a favor de quienes habitan en las comunidades rurales de la capital.

"Queremos traspasar las tierras ejidales a la alcaldía para titularlas y entregarle el documento de propiedad a las familias que viven en las aldeas de la capital", afirmó el alcalde capitalino Juan Diego Zelaya.

El edil recordó que por primera vez los habitantes de los cuatro corredores de aldeas podrán contar con un documento que les brinde certeza jurídica sobre los terrenos donde han vivido por años.

Con la obtención del título de propiedad, "las familias podrán heredar, acceder a créditos y desarrollar sus propiedades con la tranquilidad de tener un documento legal", destacó el alcalde.

Las autoridades municipales señalaron que las aldeas representan alrededor del 20% del territorio del Distrito Central, por lo que la regularización beneficiará a hogares distribuidos en las zonas rurales de la capital.