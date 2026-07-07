Alcaldía e INA impulsan entrega de títulos de propiedad en aldeas del Distrito Central

Tegucigalpa, Honduras.- La regularización de predios ubicados en las aldeas del Distrito Central es una iniciativa que permitirá entregar títulos de propiedad a las familias que durante décadas han ocupado terrenos ejidales sin contar con un documento que acredite legalmente su dominio.
El alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, informó que el objetivo es traspasar las tierras ejidales a la municipalidad para que posteriormente puedan emitirse los títulos de propiedad a favor de quienes habitan en las comunidades rurales de la capital.
"Queremos traspasar las tierras ejidales a la alcaldía para titularlas y entregarle el documento de propiedad a las familias que viven en las aldeas de la capital", afirmó el alcalde capitalino Juan Diego Zelaya.
El edil recordó que por primera vez los habitantes de los cuatro corredores de aldeas podrán contar con un documento que les brinde certeza jurídica sobre los terrenos donde han vivido por años.
Con la obtención del título de propiedad, "las familias podrán heredar, acceder a créditos y desarrollar sus propiedades con la tranquilidad de tener un documento legal", destacó el alcalde.
Las autoridades municipales señalaron que las aldeas representan alrededor del 20% del territorio del Distrito Central, por lo que la regularización beneficiará a hogares distribuidos en las zonas rurales de la capital.
El proceso también busca evitar que los pobladores sean víctimas de personas que ofrecen gestionar títulos de propiedad a cambio de dinero sin cumplir con los trámites correspondientes, una práctica denunciada en varias comunidades.
Desde el Instituto Nacional Agrario (INA) se confirmó que la titulación será gratuita para las municipalidades, mientras que cada alcaldía determinará posteriormente si existirá algún cobro por trámites administrativos relacionados con la entrega de las escrituras.
Las autoridades explicaron que el principal requisito para acceder al dominio pleno será demostrar que la persona reside en el terreno que pretende legalizar, con el fin de garantizar que el beneficio llegue a quienes realmente ocupan los predios.
"El único requisito será comprobar que la familia vive en el terreno. Queremos un proceso transparente y justo para todos", indicó el funcionario.
Además, se hizo un llamado a los patronatos para que no soliciten pagos a los pobladores por este procedimiento, ya que serán las instituciones responsables las que desarrollarán el proceso de regularización.
Una vez elaboradas las escrituras públicas, estas deberán inscribirse en el Instituto de la Propiedad (IP), como ocurre con cualquier transferencia de bienes inmuebles en el país.
"Después de inscribir las escrituras en el Instituto de la Propiedad, los títulos serán entregados oficialmente a las municipalidades para beneficiar a las familias", concluyó Zelaya.
Esta iniciativa no solo será en el Distrito Central: El Instituto Nacional Agrario realizará esta entrega en los 298 municipios del país, que busca brindar seguridad jurídica a familias hondureñas.