Autopsia develará si don Alex Maldonado murió por la mordedura de su perro o no

Tegucigalpa, Honduras.- A raíz del deceso repentino de don Alex Alfonzo Maldonado Bonilla, ha surgido una disyuntiva: y es si su muerte se debió al ataque del perro de la raza pitbull -de su propiedad-, o en su defecto, fue provocada por la agresión de un humano.
La duda ha tomado fuerza debido a la requisa realizada por elementos de Inspecciones Oculares de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), de un machete tipo guarizama y un puñal, que fueron encontrados dentro de la casa de don Alex Maldonado, durante el levantamiento del cuerpo, en el sector 4 de la colonia Hato de Enmedio.
Sin tener un testimonio real y preciso de un testigo que les diga a las autoridades de investigación cómo ocurrió el hecho, si fue mordido por el animal de nombre Zeus o fue atacado por una persona, la única esperanza de conocer esa realidad será arrojada por los análisis que se deriven de la autopsia médico-legal practicada por Medicina Forense.
Este estudio, que marca el inicio de las investigaciones del fallecimiento desde el punto de vista científico, comenzó el día de la autopsia, realizada la noche del lunes 21 de septiembre, misma fecha en la que se reportó la muerte del hombre de 75 años de edad.
No hay fecha
Los resultados de cada autopsia dependen del tipo y cantidad de lesiones, entre otros aspectos. Las muestras son sometidas a rigurosos análisis en los laboratorios de histopatología, toxicología y otros, dependiendo de la muerte que haya tenido la víctima.
Los dictámenes de autopsia en Medicina Forense suelen conocerse entre una y dos semanas, dependiendo de la complejidad de las lesiones por las que haya fallecido una u otra persona.
En el caso de don Alfonzo Maldonado, se deberá investigar si las lesiones encontradas en su cuerpo, en especial en una de sus piernas, donde se ha manejado extraoficialmente, tenían una severa lesión, como especie de cortadura; si esta fue provocada por el canino o por un ser humano.
En los relatos que trascendieron la noche del lunes, desde la escena de muerte, detallaron que el perro fue el que atacó a don Alex, y que posteriormente su hijo intervino, quitando al animal; el perro también habría mordido al hijo de don Alex.
Sin embargo, y debido a los decomisos de las dos armas blancas, la DPI no se quedará solo con la versión de que fue el perro el que provocó la muerte del septuagenario, sino que investigará otra potencial manera de muerte.
Hasta este miércoles 23 de septiembre, el Ministerio Público (MP) no ha emitido requerimiento fiscal alguno contra el posible autor material de esta muerte, en el caso hipotético de que no haya sido el perro el que la ocasionó.