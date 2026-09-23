Autopsia develará si don Alex Maldonado murió por la mordedura de su perro o no

Tegucigalpa, Honduras.- A raíz del deceso repentino de don Alex Alfonzo Maldonado Bonilla, ha surgido una disyuntiva: y es si su muerte se debió al ataque del perro de la raza pitbull -de su propiedad-, o en su defecto, fue provocada por la agresión de un humano.

La duda ha tomado fuerza debido a la requisa realizada por elementos de Inspecciones Oculares de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), de un machete tipo guarizama y un puñal, que fueron encontrados dentro de la casa de don Alex Maldonado, durante el levantamiento del cuerpo, en el sector 4 de la colonia Hato de Enmedio.

Sin tener un testimonio real y preciso de un testigo que les diga a las autoridades de investigación cómo ocurrió el hecho, si fue mordido por el animal de nombre Zeus o fue atacado por una persona, la única esperanza de conocer esa realidad será arrojada por los análisis que se deriven de la autopsia médico-legal practicada por Medicina Forense.

Este estudio, que marca el inicio de las investigaciones del fallecimiento desde el punto de vista científico, comenzó el día de la autopsia, realizada la noche del lunes 21 de septiembre, misma fecha en la que se reportó la muerte del hombre de 75 años de edad.