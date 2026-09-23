"¡Zeus ya tiene un hogar!", confirma cuidadora temporal del pitbull tras la tragedia

Tegucigalpa, Honduras.- “Zeus no anda buscando hogar, porque gracias a Dios ya le encontramos uno”, fueron las aclaraciones de Kathy, La Rescatista Independiente, quien cuida temporalmente de Zeus, el pitbull señalado presuntamente de atacar mortalmente a su dueño. Zeus ya tiene un hogar para recibir amor. Luego de ser sacado de su vivienda en la colonia Hato de Enmedio de la capital, tras presuntamente atacar a su dueño, inicialmente fue llevado a un refugio. Sin embargo, según la cuidadora temporal, no fue posible tenerlo en el lugar debido a su comportamiento aislado.

“No anda buscando refugio, porque desde el primer momento yo (Kathy) me hice responsable de él. No fue trasladado al refugio porque no convive con otros animales y habría sido peligroso tanto para él como para la manada”, indicó. Explicó que “con la Policía Municipal se trabaja en equipo durante todo el proceso. Ellos nos brindaron un espacio seguro para mantenerlo mientras se tomaban las declaraciones correspondientes y se resolvía su situación”. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Continuó: “Afortunadamente, todo salió bien y Zeus ya tiene un hogar”.

Su adopción

La cuidadora temporal de Zeus aclaró que no piensa hacer dinero con el animal, como, según señaló, "otros casos que pueden encontrar hogar y les cierran las puertas por generar dinero a costillas del animal." “La adopción que él tiene es una madrina de mis perros que por mucho tiempo ha servido de apoyo. Tampoco lo voy a retener como rescatado teniendo posibilidad de una adopción”, explicó. “La labor es rescatar, rehabilitar y dar en adopción, no quedarnos con casos para generar dinero como se ha dado en otros lados”, agregó.

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