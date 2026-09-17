Auditorías a expresidentes de la CSJ serán aprobadas en octubre por el TSC

Tegucigalpa, Honduras.- El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) tiene previsto aprobar en octubre el inicio de las auditorías a las gestiones de los expresidentes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Ráquel Obando y Rolando Argueta.
Así lo explicó el magistrado presidente del TSC, Ricardo Montes, quien aseguró que el órgano auditor debe seguir un procedimiento previo antes de comenzar las revisiones, solicitadas por el pleno de magistrados de la CSJ.
“Estamos por aprobar el inicio de esta auditoría como pleno, porque hay un procedimiento previo a iniciar. Ellos envían la solicitud y nosotros posteriormente aprobamos en pleno para iniciar este proceso de la auditoría en cada uno”, afirmó Montes.
El funcionario además, señaló que el pleno de tres magistrados del TSC que tras aprobar el inicio de las auditorías, realizarán la programación correspondiente para comenzar con las revisiones.
“Pues esperamos que en el mes de octubre estemos aprobando el inicio de la auditoría, porque hay que hacer la programación respectiva”, explicó Montes
La solicitud de auditoría fue aprobada por el pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia en mayo de 2026, y remitida al Tribunal Superior de Cuentas para continuar con el procedimiento de investigación a la gestión de ambos funcionarios.
Una década de gestiones
El 20 de julio, la magistrada de la CSJ, Anny Ochoa, explicó que las revisiones comprenden varios años de administración judicial, por lo que el proceso requiere diferentes etapas técnicas antes de que el TSC emita sus conclusiones.
De acuerdo con Ochoa, la auditoría abarcará los tres primeros años de gestión de Rebeca Ráquel Obando y siete años de la administración de Rolando Argueta, quien fungió como titular del órgano judicial entre 2016 y 2023.
La extensión del período que será revisado implica que el TSC deberá analizar información correspondiente a dos administraciones antes de elaborar un informe definitivo.
“Las auditorías no se hacen tan rápido, y tomando en cuenta que se va a hacer la auditoría de los tres primeros años de gestión de la magistrada Raquel Obando y siete del exmagistrado Rolando Argueta, entenderemos que este informe de auditoría va a tomar algún tiempo para que nos puedan dar las conclusiones finales”, agregó.
El proceso contempla, por tanto, una revisión de una década de proyectos y de las administraciones de Obando y Argueta. Una vez concluida la investigación, el Tribunal Superior de Cuentas deberá entregar el informe al pleno de magistrados para que conozca los resultados de las revisiones.
La aprobación del inicio de las auditorías en octubre marcará el comienzo formal de una revisión que, según las autoridades, "requerirá tiempo debido al período de gestión evaluado".
El TSC deberá desarrollar las etapas técnicas correspondientes antes de presentar las conclusiones finales sobre las administraciones sometidas a revisión.