Auditorías a expresidentes de la CSJ serán aprobadas en octubre por el TSC

Tegucigalpa, Honduras.- El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) tiene previsto aprobar en octubre el inicio de las auditorías a las gestiones de los expresidentes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Ráquel Obando y Rolando Argueta.

Así lo explicó el magistrado presidente del TSC, Ricardo Montes, quien aseguró que el órgano auditor debe seguir un procedimiento previo antes de comenzar las revisiones, solicitadas por el pleno de magistrados de la CSJ.

“Estamos por aprobar el inicio de esta auditoría como pleno, porque hay un procedimiento previo a iniciar. Ellos envían la solicitud y nosotros posteriormente aprobamos en pleno para iniciar este proceso de la auditoría en cada uno”, afirmó Montes.

El funcionario además, señaló que el pleno de tres magistrados del TSC que tras aprobar el inicio de las auditorías, realizarán la programación correspondiente para comenzar con las revisiones.

“Pues esperamos que en el mes de octubre estemos aprobando el inicio de la auditoría, porque hay que hacer la programación respectiva”, explicó Montes

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La solicitud de auditoría fue aprobada por el pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia en mayo de 2026, y remitida al Tribunal Superior de Cuentas para continuar con el procedimiento de investigación a la gestión de ambos funcionarios.