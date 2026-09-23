Pandilla 18 y MS-13: ¿Cuáles son los grupos criminales sancionados bajo el Escudo de las Américas?

Mara Salvatrucha (MS-13). Surgió en los 80 en Los Ángeles como un grupo de migrantes centroamericanos, principalmente salvadoreños, que llegaron a Estados Unidos por los conflictos en sus países. La MS-13 se expandió a El Salvador, Nicaragua, México, Honduras, Guatemala y ha llegado a adentrarse a España, Portugal, Italia, y países de Sudamérica. Su estructura es una de las más grandes y se dedican al narcotráfico, robos, masacres, trata de personas, proxenetismo, violencia sexual, secuestro, tráfico de armas, asaltos e inmigración ilegal. Tienen nexos con cárteles mexicanos como el CJNG, el Cártel de Sinaloa y el Cártel del Golfo.