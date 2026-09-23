Pandilla 18 y MS-13: ¿Cuáles son los grupos criminales sancionados bajo el Escudo de las Américas?

El Escudo de las Américas, liderado por Estados Unidos como una coalición junto a países del continente americano, acordó aplicar sanciones contra 24 organizaciones criminales de alta peligrosidad. Conozca cuáles son a continuación.
Cártel de Juárez. Sus actividades se remontan desde la década de los 80, dedicándose principalmente al narcotráfico, tráfico de migrantes, secuestros, lavado de activos y otros delitos. Operan en el estado de Chihuahua (México), principalmente en la Ciudad de Juárez.
Cártel de los Soles. Tiene sus orígenes en Venezuela, siendo una organización dedicada al tráfico de cocaína. Según las investigaciones desde Estados Unidos, este grupo está integrado por militares y funcionarios del Estado venezolano.
Cártel de Sinaloa. Uno de los grupos mexicanos más poderosos. Desde la década de los 60 datan sus actividades criminales, pero tras la disolución del Cártel de Guadalajara en los 80, se terminó de consolidar el Cártel de Sinaloa. Se han dedicado al tráfico de armas, drogas, proxenetismo, homicidios, secuestros, blanqueo de capitales, robos, contrabandos, entre otras acciones. Su principal líder fue Joaquín "El Chapo" Guzmán. Opera en Sinaloa y con los años ha ido aumentando su presencia en otros estados.
Cártel del Golfo. Operan principalmente en Tamaulipas (México), pero se han ido expandiendo a Veracruz, San Luis Potosí, Nuevo León y Zacatecas. Sus orígenes se remontan a la década de los 30 con el tráfico ilegal de bebidas alcohólicas, y entre los 80 y 90 su estructura se inmiscuyó al tráfico de otras drogas ilegales. También se dedican al sicariato, secuestros, lavado de dinero, entre otras actividades del crimen organizado.
Cártel del Noreste. Tal como lo indica su nombre, opera en el noreste de México, con presencia en Tamaulipas, Coahuila, San Luis Potosí, Veracruz y algunos sectores de Nuevo León. Es una organización relativamente nueva, pues surgió tras la fragmentación de Los Zetas. Se dedican al secuestro, trata de personas, asesinatos, sicariato, prostitución, extorsión, narcotráfico, entre otras actividades.
Cárteles Unidos. Son una fusión de redes criminales independientes y semi independientes de los estados mexicanos de Michoacán y México. Surgió en 2020 como una coalición para combatir la expansión del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Los Chone Killers son una estructura ecuatoriana que nació tras separarse de Los Choneros, operando por su cuenta desde 2020. Entre sus actividades delictivas, resaltan la extorsión, secuestro, narcotráfico, tráfico de armas, asalto, blanqueo de dinero y sicariato. Operan principalmente en las ciudades de Durán y Guayaquil.
Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Es uno de los cárteles con mayor presencia internacional, extendiendo sus tentáculos a otros países de Latinoamérica, Estados Unidos, Europa y otros continentes. Surgieron en 2007 como enemigos de Los Zetas y en 2011 se consolidan como una estructura fuerte. Se dedican al narcotráfico, secuestro, tortura, homicidios, fraude, extorsión, desaparición forzada, robo, contrabando, entre otros delitos.
Clan del Golfo. Son una organización colombiana narcoparamilitar que se originó tras la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) entre 2003 y 2006. Son responsables de masacres, narcotráfico, secuestro, extorsión, reclutamiento de menores, minería ilegal, desplazamientos forzados, atentados terroristas y hasta tráfico de órganos. Se han extendido en más de 20 departamentos en la costa del Caribe y la región Andina.
Comando Vermelho. Es el grupo criminal más antiguo de Brasil. Sus orígenes se remontan en alianzas entre criminales comunes y militantes de izquierda que estaban encarcelados durante la dictadura militar. A finales de los 70, lograron tener presencia en las calles de Río de Janeiro y para el siglo XXI, han llegado a otros países sudamericanos como Bolivia, Argentina, Surinam, Paraguay, Perú, Colombia y Venezuela. Sus actividades se centran en extorsión, robo, secuestro, sicariato y narcotráfico.
Ejército de Liberación Nacional (ELN). Es un grupo paramilitar colombiano que inició como una guerrilla de izquierda en 1964. Sus acciones se han centrado más en hechos violentos, como masacres, atentados terroristas, secuestros, asesinatos, instalación de minas antipersonas y combates armados. Su presencia histórica se ha centrado principalmente en la frontera con Venezuela.
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Sus orígenes datan desde 1948 y en 1966 adoptaron el nombre por el que hoy se les conoce. Para la década de los 80 incursionaron en el narcotráfico, minería ilegal, extorsión, contrabando y robo de petróleo. Sus acciones violentas son las que más han relucido, tales como masacres, atentados terroristas, desplazamientos forzados, secuestros, tomas de guerrilas y la instalación de minas antipersonas.
Gran Grif. Es la pandilla de mayor presencia en el departamento haitiano de Artibonite, fundada aproximadamente en 2016. Se ha caracterizado por ser uno de los grupos más violentos, responsables de masacres, secuestros, extorsión, prostitución, tráfico de armas, violaciones y reclutamiento forzoso de menores.
Los Choneros. Banda criminal ecuatoriana de la cual se desprendieron Los Choneros Killers, Los Lobos y Los Tiguerones. Aparecieron en 2005 y a pesar de las divisiones, siguen siendo una estructura activa que se dedica al narcotráfico, extorsión, sicariato, trata de personas, asaltos, blanqueo de dinero, secuestros, tráfico de armas y asaltos.
Los Lobos de Ecuador, un grupo que surgió tras la facción de Los Choneros. Operan principalmente en las ciudades de Latacunga, Cuenca, Machala, Río Bamba y en la provincia de Pastaza. Su actividad delictiva se centra en el tráfico de cocaína, tráfico de armas, asesinatos, trata de personas, lavado de dinero, asalto y se les señala de acciones terroristas.
Los Tiguerones. Otro grupo ecuatoriano que se desprendió de Los Choneros en 2020. Este grupo fue el autor del acto terrorista en el que se tomaron el medio de comunicación TC Televisión el 9 de enero de 2024, irrumpiendo en las instalaciones para dar un mensaje de terror y dejando heridas a dos personas. Se dedican al tráfico de drogas, extorsión, tráfico de personas, tráfico de armas y asesinatos. Tienen nexos con el CJNG.
Los Viagras. Considerado por Estados Unidos como un cártel narcoterrorista mexicano. Se formó en 2013 por disidentes de la Familia Michoacana y de Los Caballeros Templarios, iniciando como un grupo de autodefensa. Posteriormente, se adentraron al narcotráfico, secuestro, asesinatos y extorsión. Operan principalmente en Michoacán.
Mara Salvatrucha (MS-13). Surgió en los 80 en Los Ángeles como un grupo de migrantes centroamericanos, principalmente salvadoreños, que llegaron a Estados Unidos por los conflictos en sus países. La MS-13 se expandió a El Salvador, Nicaragua, México, Honduras, Guatemala y ha llegado a adentrarse a España, Portugal, Italia, y países de Sudamérica. Su estructura es una de las más grandes y se dedican al narcotráfico, robos, masacres, trata de personas, proxenetismo, violencia sexual, secuestro, tráfico de armas, asaltos e inmigración ilegal. Tienen nexos con cárteles mexicanos como el CJNG, el Cártel de Sinaloa y el Cártel del Golfo.
Nueva Familia Michoacana. Es una facción sucesora de la original Familia Michoacana, surgiendo en la década de 2010. Operan en Michoacán, el Estado de México, Jalisco, Morelos, Guerrero y también tienen presencia en Estados Unidos. Se han dedicado al robo, minería ilegal, narcotráfico, secuestro, asesinato y extorsión.
Pandilla 18. Son acérrimos rivales de la MS-13 y al igual que este grupo, surgieron en Los Ángeles, Estados Unidos. Se han expandido en México, Centroamérica y hasta en España. Tienen conexiones con organizaciones criminales de gran calibre como el Cártel de Juárez. La Pandilla 18 se caracteriza por el tráfico de armas, drogas, violentos asesinatos, secuestros, asaltos, extorsión, trata de personas, proxenetismo y otros delitos característicos del crimen organizado.
Primeiro Comando da Capital. Se originó en 1993 en una prisión de Sao Paulo y a inicios del siglo XXI se consolida como una estructura criminal de mayor peligro, llegando a extenderse a Uruguay, Argentina, Paraguay, Colombia y Bolivia. Se dedican al narcotráfico, asesinatos, robos, secuestros, contrabando, fraude, tráfico de armas, proxenetismo, lavado de dinero y actos terroristas.
Militarizado Partido Comunista del Perú (Sendero Luminoso). Organización armada que surgió por disidentes del original Partido Comunista del Perú. Apareció en 1999 y fueron autores de varias masacres, atentados terroristas y del reclutamiento de menores.
Tren de Aragua. Organización criminal transnacional venezolana que se ha extendido en otros países sudamericanos, en Estados Unidos, México y España. Sus primeras actividades delincuenciales se remontan entre 2007 y 2010, dedicándose a la extorsión. Con el pasar de los años, se han adentrado al mundo del narcotráfico, proxenetismo, contrabando, entre otras actividades ilícitas.
Viv Ansanm. Surgió en 2024 como una coalición de varias pandillas haitianas, principalmente de G9 y G-Pep. Su líder es Jimmy Chérizier "Barbecue". Han mantenido atemorizada a la población de Haití desde entonces con sus acciones llenas de violencia, doblegando a las mismas fuerzas del Estado.