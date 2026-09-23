Diputado propone establecer el azul turquí como color oficial de la Bandera Nacional

Tegucigalpa, Honduras.- El diputado nacionalista por Cortés, José Jaar, presentó este miércoles -23 de septiembre- ante la Cámara Legislativa una iniciativa de ley para establecer legalmente el azul turquí como color de las franjas superior e inferior de la Bandera Nacional. La propuesta busca reformar el artículo 1 del Decreto Legislativo No. 7, del 16 de febrero de 1866, reformado posteriormente mediante el Decreto Legislativo No. 29, del 18 de enero de 1949. De acuerdo con la exposición de motivos, Jaar plantea que las características del pabellón nacional cuenten con disposiciones jurídicas claras y uniformes.

"El color turquí, que es el que existe actualmente, con una franja blanca y cinco estrellas azul turquí. Eso es lo que estábamos introduciendo para que quede de una vez claro para toda la población: niños, jóvenes y adultos", afirmó. La iniciativa precisa la denominación del color de las franjas azules de la bandera, sin modificar la estructura que actualmente establece la legislación. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

El proyecto mantiene las tres franjas iguales y horizontales del pabellón. La superior y la inferior serían de color azul turquí, mientras que la central continuaría siendo blanca. Además, la propuesta conserva las cinco estrellas de cinco ángulos ubicadas en el centro del campo blanco de la Bandera Nacional.



No hay modificaciones

Jaar señala que la iniciativa no modifica las proporciones, la distribución de las franjas ni la disposición de las estrellas que forman parte del pabellón hondureño. Aclaró que el color "no tiene que ver con el Partido Nacional. El Partido Nacional tiene su bandera azul, una estrella, y la Bandera Nacional tiene dos franjas azules, una blanca en medio, con cinco estrellas de cinco picos cada una".