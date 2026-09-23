UFTF investigó a Salvador Nasralla más de un mes y medio antes de sancionarlo

Tegucigalpa, Honduras.- La Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF) defendió este martes la sanción de 146.4 millones de lempiras impuesta al excandidato presidencial por el Partido Liberal, Salvador Nasralla, y aseguró que la resolución es producto de una extendida revisión por más de un mes.

La titular de la UFTF, Ivonne Ardón, afirmó que el documento no fue elaborado en días y que el proceso incluyó el análisis de las inconsistencias identificadas por el Departamento de Auditoría y los descargos presentados por Nasralla.

“No es una resolución que se hizo en dos días, es un documento que fue estudiado por más de un mes y medio para poder identificar todas las inconsistencias que desde el Departamento de Auditoría se identificaron, qué fue lo que presentaron en sus descargos. Aquí no se le ha violentado el debido proceso”, aseguró la funcionaria.

La UFTF informó que detectó inconsistencias relacionadas con la captación de 73,228,860 lempiras provenientes de 21 aportes privados que, según la unidad, no fueron subsanados en tiempo y forma.

La multa establecida asciende a 146,457,720 lempiras, equivalente al doble del monto que no pudo ser subsanado.