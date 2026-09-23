Benus Barahona, el veterano de guerra que espera la ayuda que le prometió el presidente Nasry Asfura

Tegucigalpa, Honduras.- A sus 76 años, Benus José Barahona todavía espera una llamada. No es una llamada cualquiera. Es la que, según recuerda, le prometieron desde Casa Presidencial después de conocer su situación durante la conmemoración del Día del Veterano de Guerra, el pasado 17 de julio.
Ese día, durante el acto realizado en el Campo de Parada Marte, el presidente Nasry Asfura expresó públicamente su compromiso de no dejar solos a los veteranos y sus familias.
Don Benus aseguró que, durante ese encuentro, el mandatario le dijo personalmente que contaría con su apoyo y que una persona se comunicaría con él para tomar sus datos. La persona llegó, tomó la información, pero la llamada no llega.
“Me gustaría revivir esa llamada desde la Casa Presidencial, yo sé que el presidente trabaja duro y tiene mucho trabajo que hacer, pero me gustaría que me ayudara”, confesó a EL HERALDO.
Su espera ocurre mientras enfrenta una enfermedad que conoce desde hace más de una década. Hace 11 años le detectaron cáncer, fue sometido a una operación que funcionó momentaneamente, ya que dos años después, la enfermedad regresó con mayor fuerza.
Ahora se encuentra en tratamiento en el Hospital San Felipe. Los efectos de la enfermedad han debilitado sus huesos y actualmente necesita una silla de ruedas para movilizarse.
Una vida dedicada al servicio
La historia de don Benus comenzó mucho antes de su enfermedad. A los 19 años ingresó al Ejército, aunque no fue una decisión que tomara por voluntad propia.
Contó que en aquella época el reclutamiento era forzoso. Un día se dirigía a trabajar junto con uno de sus hermanos cuando un camión militar se detuvo y les ordenaron subir.
“Yo iba con un hermano mío al trabajo cuando iba un camión del comando y nos dijo: ‘vengan los dos para acá’. Yo tembloroso me trepé al camión e hice mi servicio”, recordó.
Así comenzó una etapa de 16 años de servicio, desde los 19 hasta los 35 años, en los que asegura haber dedicado buena parte de su juventud a servir a la patria.
Los primeros días fueron difíciles. Extrañaba a su familia, la comida de su casa y la vida que había dejado atrás. También recuerda los castigos que recibían los reclutas y las condiciones bajo las que se desarrollaba la vida militar.
Sin embargo, don Benus afirmó que nunca se ha arrepentido de su servicio al país, al contrario, el orgullo por el trabajo que realizó durante decadas es el que lo mantiene vivo.
Hoy necesita ayuda para seguir viviendo
Ahora, don Benus vive en una casa que un amigo le presta. Nunca tuvo hijos y su esposa falleció hace casi tres décadas. Actualmente pasa buena parte de sus días solo, aunque cuenta con el respaldo de quienes no han olvidado su amistad.
Sus antiguos compañeros del batallón se han convertido en una de sus principales redes de apoyo. También recibe ayuda de algunos miembros de la iglesia a la que asiste, quienes colaboran principalmente con su alimentación.
Pero el dinero sigue siendo uno de los mayores obstáculos para continuar con su tratamiento.
Uno de los medicamentos que necesita puede costar hasta 54,000 lempiras por un frasco de 60 cápsulas, sin embargo, en el Hospital San Felipe ha encontrado apoyo a través del área de labor social, donde ha logrado conseguir el medicamento a un precio menor.
El problema aparece cuando el hospital o los laboratorios no cuentan con los medicamentos o los exámenes que necesita. En esos casos debe recurrir a servicios privados y buscar nuevamente la manera de conseguir el dinero.
Por eso, además de pedir apoyo a quienes puedan ayudarlo, don Benus vuelve su mirada hacia Casa Presidencial: “No sé si la secretaria hizo la llamada al planeta Venus, Marte, a Mercurio, a Neptuno, porque yo, Benus, sigo esperando”, comentó.
Mientras esa llamada llega, los hondureños que desean apoyar a don Benus, de cualquier forma, pueden contactarlo a través del número de teléfono: 9875-9643.
También pueden realizar sus transferencias o depósitos al siguiente número de cuenta del banco de Occidente: 21-408-11766-03, a nombre de Benus José Barahona Espinal, con número de identidad 0601-1951-00141.