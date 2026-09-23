Benus Barahona, el veterano de guerra que espera la ayuda que le prometió el presidente Nasry Asfura

Tegucigalpa, Honduras.- A sus 76 años, Benus José Barahona todavía espera una llamada. No es una llamada cualquiera. Es la que, según recuerda, le prometieron desde Casa Presidencial después de conocer su situación durante la conmemoración del Día del Veterano de Guerra, el pasado 17 de julio. Ese día, durante el acto realizado en el Campo de Parada Marte, el presidente Nasry Asfura expresó públicamente su compromiso de no dejar solos a los veteranos y sus familias. Don Benus aseguró que, durante ese encuentro, el mandatario le dijo personalmente que contaría con su apoyo y que una persona se comunicaría con él para tomar sus datos. La persona llegó, tomó la información, pero la llamada no llega.

“Me gustaría revivir esa llamada desde la Casa Presidencial, yo sé que el presidente trabaja duro y tiene mucho trabajo que hacer, pero me gustaría que me ayudara”, confesó a EL HERALDO.

Su espera ocurre mientras enfrenta una enfermedad que conoce desde hace más de una década. Hace 11 años le detectaron cáncer, fue sometido a una operación que funcionó momentaneamente, ya que dos años después, la enfermedad regresó con mayor fuerza. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Ahora se encuentra en tratamiento en el Hospital San Felipe. Los efectos de la enfermedad han debilitado sus huesos y actualmente necesita una silla de ruedas para movilizarse.

Una vida dedicada al servicio

La historia de don Benus comenzó mucho antes de su enfermedad. A los 19 años ingresó al Ejército, aunque no fue una decisión que tomara por voluntad propia. Contó que en aquella época el reclutamiento era forzoso. Un día se dirigía a trabajar junto con uno de sus hermanos cuando un camión militar se detuvo y les ordenaron subir. “Yo iba con un hermano mío al trabajo cuando iba un camión del comando y nos dijo: ‘vengan los dos para acá’. Yo tembloroso me trepé al camión e hice mi servicio”, recordó. Así comenzó una etapa de 16 años de servicio, desde los 19 hasta los 35 años, en los que asegura haber dedicado buena parte de su juventud a servir a la patria. Los primeros días fueron difíciles. Extrañaba a su familia, la comida de su casa y la vida que había dejado atrás. También recuerda los castigos que recibían los reclutas y las condiciones bajo las que se desarrollaba la vida militar. Sin embargo, don Benus afirmó que nunca se ha arrepentido de su servicio al país, al contrario, el orgullo por el trabajo que realizó durante decadas es el que lo mantiene vivo.

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