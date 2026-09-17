Una rara mutación hereditaria dispara el riesgo de cáncer de pulmón en no fumadores

Estados Unidos.-Una rara mutación genética hereditaria denominada EGFR T790M aumenta unas 25 veces más el riesgo de cáncer de pulmón y unas 62 veces más el riesgo de muerte en personas que nunca han fumado, según un nuevo estudio publicado este jueves en la revista Science. El estudio, realizado por investigadores del Instituto Oncológico Dana-Farber y el Instituto de Investigación 23andMe y basado en los datos genéticos de más de 3,3 millones de personas de los Estados Unidos, concluye que esta mutación es uno de los factores de riesgo hereditarios más importantes para el cáncer de pulmón descubiertos hasta la fecha. El hallazgo ayudará a realizar pruebas genéticas más precisas para identificar a los portadores de esta mutación y a detectar y tratar el cáncer de pulmón "en su etapa más curable", destaca Jaclyn LoPiccolo, investigadora del Instituto Oncológico Dana-Farber y codirectora el estudio. Aunque la mayoría de los casos de cáncer de pulmón están relacionados con el consumo o la exposición al tabaco, la proporción de casos diagnosticados en personas que no han fumado nunca no deja de crecer pero los factores genéticos hereditarios que contribuyen a estos cánceres aún no se comprenden bien.

Hace dos décadas, se identificó la mutación EGFR T790M en una familia europea en la que había múltiples casos de cáncer de pulmón. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Desde entonces, "sabíamos que algunas familias heredan un riesgo notablemente mayor de cáncer de pulmón pero, debido a que esta variante es tan rara, no habíamos podido medir ese riesgo con precisión", comenta Pasi A. Jänne, del Instituto Dana-Farber y coautor del trabajo. Ahora, estudiar a más de tres millones de personas, "nos ha permitido demostrar la fuerte asociación entre esta mutación hereditaria y el cáncer de pulmón", aclara.

Ascendencia europea

Para hacer el estudio, LoPiccolo y sus colegas analizaron datos genéticos de 3,37 millones de personas de ascendencia europea para evaluar la asociación entre la mutación EGFR T790M y el cáncer de pulmón. Los investigadores esperaban que la mutación EGFR T790M aumentara el riesgo de cáncer de pulmón, pero no habían previsto la magnitud de dicho aumento. "Uno de los hallazgos más notables es el fuerte efecto que puede tener una sola mutación", comenta el coautor principal, Alexander Gusev, doctor en genética cuantitativa del Instituto Dana-Farber. "Es una de las mutaciones que más aumenta el riesgo de cáncer, si no la que más, descubierta hasta ahora”. El estudio descubrió que entre las personas fumadoras, las portadoras de la mutación hereditaria EGFR T790M tenían aproximadamente 10 veces más probabilidades de desarrollar cáncer de pulmón que los no portadores.