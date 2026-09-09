Fumar también puede afectar la fertilidad: esto advierte la OMS

Tegucigalpa, Honduras.- El consumo de tabaco no solo representa un riesgo para los pulmones. También puede afectar la salud reproductiva y reducir las posibilidades de lograr un embarazo tanto en mujeres como en hombres, según información de la Organización Mundial de la Salud (OMS). La organización señala que fumar puede disminuir las probabilidades de embarazo y afectar las posibilidades de éxito de algunos tratamientos de fertilidad. En el caso de las mujeres fumadoras, el riesgo de enfrentar dificultades relacionadas con la fertilidad puede ser hasta 40% mayor en comparación con quienes no fuman, de acuerdo con los datos citados por la OMS.

Por ello, dejar el tabaco puede tener beneficios que van más allá de la salud respiratoria y convertirse también en una medida para proteger la salud reproductiva.

¿Cómo se relaciona el tabaco con la infertilidad?

La OMS llegó a estas conclusiones tras analizar y resumir evidencia científica acumulada durante aproximadamente 25 años sobre la relación entre el consumo de tabaco y la fertilidad. El organismo también advierte que el problema no se limita a quienes consumen cigarrillos. La exposición al humo de tabaco ajeno también puede tener efectos sobre la salud reproductiva. La advertencia cobra relevancia porque los problemas de fertilidad pueden afectar a una parte importante de la población en edad reproductiva. De acuerdo con los hallazgos citados por la OMS, una de cada seis personas en edad reproductiva experimentará infertilidad en algún momento de su vida. La organización define la infertilidad como la imposibilidad de lograr un embarazo después de 12 meses o más de relaciones sexuales regulares sin protección. Esto significa que las dificultades para concebir no necesariamente están relacionadas con una sola causa y pueden presentarse tanto en mujeres como en hombres.