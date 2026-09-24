Guatemala protege a 10 menores hondureños que viajaban en caravana migrante

Ciudad de Guatemala, Honduras.- Diez adolescentes hondureños que ingresaron a Guatemala como parte de la caravana migrante que salió el domingo 20 de septiembre desde San Pedro Sula permanecen bajo protección de la Secretaría de Bienestar Social de ese país.

David Dávila, subsecretario de Protección y Acogimiento de Niñez y Adolescencia de la institución guatemalteca, informó que ocho adolescentes de entre 15 y 17 años aproximadamente fueron recibidos el lunes 21 luego de ser remitidos por la Procuraduría General de la Nación.

Posteriormente, las autoridades tuvieron conocimiento del ingreso de otros dos menores, por lo que la cifra aumentó a 10 adolescentes hondureños bajo protección estatal.

Los menores fueron trasladados al centro Nuestras Raíces Guatemala, donde recibieron alimentación y fueron sometidos a una evaluación médica para conocer su estado y determinar las necesidades de cada uno.