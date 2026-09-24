Guatemala protege a 10 menores hondureños que viajaban en caravana migrante

Ciudad de Guatemala, Honduras.- Diez adolescentes hondureños que ingresaron a Guatemala como parte de la caravana migrante que salió el domingo 20 de septiembre desde San Pedro Sula permanecen bajo protección de la Secretaría de Bienestar Social de ese país.
David Dávila, subsecretario de Protección y Acogimiento de Niñez y Adolescencia de la institución guatemalteca, informó que ocho adolescentes de entre 15 y 17 años aproximadamente fueron recibidos el lunes 21 luego de ser remitidos por la Procuraduría General de la Nación.
Posteriormente, las autoridades tuvieron conocimiento del ingreso de otros dos menores, por lo que la cifra aumentó a 10 adolescentes hondureños bajo protección estatal.
Los menores fueron trasladados al centro Nuestras Raíces Guatemala, donde recibieron alimentación y fueron sometidos a una evaluación médica para conocer su estado y determinar las necesidades de cada uno.
Dávila explicó que el personal de la Secretaría de Bienestar Social también analiza la situación de los adolescentes para determinar si continuarán bajo protección del Estado de Guatemala o si se coordinará su regreso con las autoridades hondureñas.
El funcionario agregó que los menores pueden recibir otros servicios de acuerdo con los resultados de las evaluaciones, entre ellos atención psicológica y acompañamiento de trabajo social.
Recorrido
El grupo de migrantes ingresó a Guatemala por la frontera de El Cinchado, en Izabal, conectada con el paso fronterizo de Corinto en Honduras, donde las autoridades guatemaltecas registraron a unas 400 personas que formaban parte de la caravana.
De ese total, alrededor de 250 hondureños ingresaron de manera regular mientras que más de 100 recibieron una sanción de abandono del país por haber ingresado de forma irregular. Además, unas 50 personas fueron identificadas en grupos familiares con niñas, niños y adolescentes.
Autoridades guatemaltecas establecieron un plazo de 24 horas para que la caravana de migrantes logre cruzar el territorio rumbo a México, decisión que fue cuestionada por los migrantes, ya que buena parte del recorrido se realiza a pie.