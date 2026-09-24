Suben a 12 las muertes por la bacteria 'come carne' en Luisiana y Florida, sur de EE UU

Miami, Estados Unidos.- Las muertes por la bacteria 'come carne' subieron a 12 este año en Luisiana y Florida, sur de EE.UU., después de que el primero confirmara un séptimo fallecido y el segundo elevara su balance a cinco, según los últimos datos de los departamentos de Salud de ambos estados, en la costa del Golfo.

Luisiana contabiliza 19 infecciones, cuatro más que a comienzos de septiembre, de las que 17 se produjeron por la exposición de heridas abiertas al agua del mar y dos por otra vía, según el balance estatal actualizado al 23 de septiembre.

La cifra supera ya el promedio de diez casos y una muerte al año que el estado registró en la última década.