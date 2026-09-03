Bacteria "come carne" ya deja 10 muertes en Luisiana y Florida, Estados Unidos

Miami, Estados Unidos.- Las muertes por la bacteria 'come carne' subieron a diez en Estados Unidos este año, después de que Luisiana confirmara un sexto fallecido y Florida elevara su balance a cuatro, según los últimos datos de los departamentos de Salud de ambos estados, situados en la costa del Golfo.

Luisiana contabiliza 15 casos, seis más que a comienzos de agosto, de los que 14 se produjeron por la exposición de heridas abiertas al agua del mar y uno por otra vía, según el balance estatal actualizado al 2 de septiembre. La cifra supera ya el promedio de diez casos y una muerte al año que el estado registró en la última década.

Florida suma 20 casos y cuatro muertes, en los condados de Palm Beach, Marion, Bay y Broward, este último en el área metropolitana de Miami, según los datos actualizados este jueves por el Departamento de Salud del estado.