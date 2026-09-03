Estados Unidos celebra la aprobación de reformas energéticas en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- El subsecretario de Estado de Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura, destacó que Estados Unidos "celebra" que el Congreso Nacional de Honduras aprobara las reformas energéticas a través de la Ley de Justicia Energética. "Estados Unidos celebra la aprobación de las reformas energéticas en Honduras, que colocan al país en un camino hacia un suministro de energía más confiable para beneficiar a los hondureños y atraer inversión", escribió el funcionario en X. Segura indicó que hay empresas estadounidenses están interesados en invertir en el sector energético hondureño, dispuestos a aportar capital, tecnología y generación de empleos.

"Un sector energético confiable convierte a Honduras en una apuesta más inteligente para la inversión estadounidense", resaltó.



Desde meses atrás el país norteamericano ha manifestado su abierto apoyo a los esfuerzos del Gobierno de Nasry Asfura en reformar la ley del sector eléctrico. El pasado 18 de junio, desde el Departamento de Asuntos Económicos dijeron que las reformas ayudarían a desbloquear nuevas oportunidades de inversión estadounidense "apoyando el crecimiento económico y mejorando la seguridad y asequibilidad energética".