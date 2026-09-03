Estados Unidos celebra la aprobación de reformas energéticas en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- El subsecretario de Estado de Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura, destacó que Estados Unidos "celebra" que el Congreso Nacional de Honduras aprobara las reformas energéticas a través de la Ley de Justicia Energética.
"Estados Unidos celebra la aprobación de las reformas energéticas en Honduras, que colocan al país en un camino hacia un suministro de energía más confiable para beneficiar a los hondureños y atraer inversión", escribió el funcionario en X.
Segura indicó que hay empresas estadounidenses están interesados en invertir en el sector energético hondureño, dispuestos a aportar capital, tecnología y generación de empleos.
"Un sector energético confiable convierte a Honduras en una apuesta más inteligente para la inversión estadounidense", resaltó.
Desde meses atrás el país norteamericano ha manifestado su abierto apoyo a los esfuerzos del Gobierno de Nasry Asfura en reformar la ley del sector eléctrico. El pasado 18 de junio, desde el Departamento de Asuntos Económicos dijeron que las reformas ayudarían a desbloquear nuevas oportunidades de inversión estadounidense "apoyando el crecimiento económico y mejorando la seguridad y asequibilidad energética".
Posteriormente, la encargada de Negocios de Estados Unidos en Honduras, Collen A. Hoey, se reunió con el presidente del Congreso, Tomás Zambrano, así como en el ministro Energía, Eduardo Oviedo.
La Ley de Justicia Energética, presentada por el Partido Liberal, fue aprobada con 78 votos el pasado 31 de agosto en una maratónica jornada legislativa tras varios meses de permanecer con trabas la discusión de las reformas energéticas.
Con este instrumento jurídico se contempla dividir a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) en tres empresas: ENEE Generación, ENEE Transmisión y ENEE Distribución, las cuales funcionarán con como sociedades anónimas con autonomía administrativa, operativa, técnica y financiera.
La ENEE dejaría de administrar directamente estas tres actividades bajo una misma estructura y pasaría a funcionar principalmente como empresa matriz.
Esta ley abre las puertas a que haya una mayor inversión del sector privado, pero los activos seguirán estando bajo la titularidad de ENEE Matriz.