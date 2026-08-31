Alia Kafati confirma reuniones con Embajada de EE UU sobre reforma energética y niega presiones

Tegucigalpa, Honduras.- Alia Kafati confirmó que ha sostenido reuniones con representantes de la Embajada de Estados Unidos en Honduras para conversar sobre las reformas al sector energético que se discuten en el Congreso Nacional. La diputada del Partido Liberal señaló que durante esos encuentros los representantes diplomáticos expusieron su posición favorable a la normativa y manifestaron interés en que Estados Unidos pueda realizar inversiones en el sector energético hondureño. Kafati aseguró, sin embargo, que no se sintió presionada para respaldar el proyecto y calificó las conversaciones como respetuosas.



“Me han preguntado cuál es mi punto de vista, cómo creo que la puedo mejorar. Han sido extremadamente respetuosos y les agradezco que me hayan tomado en cuenta”, manifestó.



En otra parte de sus declaraciones, Kafati afirmó que durante las conversaciones le plantearon respaldar la reforma. “Me pidieron votar a favor”, dijo la congresista, quien agregó que Estados Unidos estaría interesado en invertir en el sector energético.



La diputada sostuvo que ese planteamiento no estuvo acompañado de presiones. “No siento que me han presionado. Ha sido un diálogo respetuoso, donde ellos plantean su punto de vista y yo el mío”, afirmó.

Sin embargo, la congresista aseguró que ella no está a favor de cómo está planteada la reforma actual:"Me opuse incluso a las reformas liberales porque sí se da a una futura privatización", inició diciendo Alia Kafati.



"Mi voto siempre seguirá en contra. Yo les he presentado mis observaciones, así como se las he presentado al presidente del CREE (Comisión Reguladora de Energía Eléctrica). Sí hay unos agujeros y lagunas legales que se pueden usar para privatizar la ENEE en un futuro. Se los he hecho saber", enfatizó.

¿Qué pasa con la reforma eléctrica?