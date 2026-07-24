Diputada Alia Kafati presenta iniciativa para regular la reelección presidencial

Tegucigalpa, Honduras.- La diputada del Partido Liberal de Honduras, Alia Kafati, presentó ante el Parlamento una iniciativa de ley para regular la figura de la reelección presidencial, un tema que generó una profunda crisis política en 2017 tras permitir un segundo mandato del expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022). El proyecto propone que la reelección presidencial "se permitirá únicamente por una sola vez" y establece que quien haya ejercido la Presidencia durante dos períodos constitucionales quedará "inhabilitado" de manera definitiva para aspirar nuevamente al cargo de mandatario, designado presidencial (vicepresidente) o diputado. La iniciativa reconoce la "existencia y vigencia" de la sentencia emitida en abril de 2015 por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que permitió la reelección de Hernández en los comicios de 2017, y plantea establecer un marco jurídico que evite la concentración prolongada del poder.

Según Kafati, tras ese fallo judicial, el ordenamiento jurídico hondureño quedó sin un límite explícito de mandatos, lo que generó un "vacío normativo" sobre el número de veces que una persona puede ejercer la Presidencia del país. "Este tema nos va a tocar ciertos nervios a todos los políticos; sin embargo, es algo que es necesario hablar, discutir y, especialmente, aprobar", afirmó Kafati durante la presentación de la propuesta ante el pleno legislativo. La diputada recordó que Honduras "ha vivido dos crisis constitucionales en las últimas dos décadas, protagonizadas por el expresidente Manuel Zelaya (2006-2009) y su famosa 'Cuarta Urna', y por el expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022) con una reelección que quedó abierta". Zelaya fue derrocado el 28 de junio de 2009 cuando promovía una consulta popular denominada la 'Cuarta urna', sobre unas reformas constitucionales que incluirían la reelección presidencial, desoyendo los impedimentos legales que aducía la justicia en aquel momento.