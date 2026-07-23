Expertos en biomedicina y bioética se reunirán este fin de semana en Roatán

San Pedro Sula, Honduras.- Roatán será sede del Primer Encuentro Médico Internacional de Biotecnología, Biomedicina y Bioética, una jornada académica y científica que reunirá a especialistas nacionales y extranjeros para analizar los avances, oportunidades y desafíos que plantean estas disciplinas para la medicina hondureña. El foro convocará a médicos de posgrado, investigadores, juristas, legisladores y representantes de sociedad civil, con el objetivo de propiciar un diálogo interdisciplinario sobre la ciencia, la tecnología aplicada y la investigación biomédica, así como los marcos éticos y jurídicos que requiere su desarrollo.

El encuentro, que se realizará este sábado 25 de julio, es organizado por Honduras Próspera Inc., en colaboración con la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah), el Colegio Médico de Honduras (CMH), el Colegio de Abogados de Honduras (CAH), la Comisión de Salud del Congreso Nacional y Corning Life Sciences.

Voces expertas

El foro reunirá a siete ponentes con experiencia en epidemiología, genética, salud pública, terapias celulares, investigación científica y derecho biomédico. Durante la jornada se desarrollarán conferencias magistrales, charlas especializadas, paneles temáticos y conversatorios orientados a vincular los avances científicos con su aplicación práctica, dentro de marcos éticos y regulatorios adecuados. La conferencia principal estará a cargo del doctor Andrés Cárdenas, profesor asistente de Epidemiología y Salud Poblacional de la Escuela de Medicina de la Universidad de Stanford, quien abordará la epigenómica ambiental y la programación fetal, es decir cómo el ambiente puede influir desde embarazo y las primeras etapas de la vida. Su exposición profundizará en el uso de biomarcadores para identificar la exposición a sustancias químicas y otros factores ambientales, así como los cambios genéticos que estos pueden provocar en el organismo. Por su parte, Carolina Villanueva, especialista en tecnología de cultivo celular de Corning Life Sciences, presentará las tendencias que están marcando el desarrollo de las terapias celulares en Latinoamérica.