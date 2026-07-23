Diputado de Libre que ocupaba un "corazón artificial" regresa al Congreso y revela cuánto gastó

Octavio Morales, diputado de Libertad y Refundación (Libre), regresó al Congreso Nacional (CN) tras haber permanecido en México en busca de un "corazón artificial". El parlamentario detalló cuánto se gastó finalmente en su tratamiento.
El diputado de Libre por Lempiras, Octavio Morales, permaneció en el hospital Puerta de Hierro Andares en Ciudad de México. Su diagnóstico arrojó una insuficiencia cardíaca aguda y miocardiopatía dilatada.
Su tratamiento consistió en la implantación de un dispositivo de asistencia ventricular izquierda HeartMate 3, conocido como “corazón artificial”, una tecnología altamente especializada utilizada para ayudar al corazón a bombear sangre.
Finalmente pudo volver al Congreso Nacional para las sesiones y brindó detalles de su proceso, así como el gasto total en el tratamiento.
"Creo que soy el primer hondureño que le implantan un corazón artificial, gracias a Dios por darme esa nueva oportunidad de vida. Acá vamos a seguir trabajando para el pueblo hondureño", dijo.
Morales contó que finalmente se gastó un millón de dólares en todo su tratamiento, lo que en moneda nacional serían actualmente casi 27 millones de lempiras.
Y es que marzo se había informado que solo el dispositivo que serviría como corazón artificial tendría un costo de 10.5 millones de lempiras. No obstante, el valor de todo el tratamiento subió considerablemente.
"Hemos sido bendecidos con mucha gente que nos ha apoyados, muchas alcaldías y las diversas bancadas. La solución estaba en México porque en los hospitales de Honduras y El Salvador no me dieron respuesta", abonó.
El congresista explicó que está corriendo una hora por día y que las actividades físicas no están prohibidas.
Octavio Morales, diputado de Libre por Lempira, dio gracias a Dios por darle una nueva oportunidad de vida y agradeció al Congreso Nacional por el apoyo.