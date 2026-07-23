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Diputado de Libre que ocupaba un "corazón artificial" regresa al Congreso y revela cuánto gastó

El diputado Octavio Morales reveló que finalmente no se gastaron L10 millones y el valor aumentó considerablemente

  • Actualizado: 23 de julio de 2026 a las 15:13
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Octavio Morales, diputado de Libertad y Refundación (Libre), regresó al Congreso Nacional (CN) tras haber permanecido en México en busca de un "corazón artificial". El parlamentario detalló cuánto se gastó finalmente en su tratamiento.

Foto: El Heraldo
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El diputado de Libre por Lempiras, Octavio Morales, permaneció en el hospital Puerta de Hierro Andares en Ciudad de México. Su diagnóstico arrojó una insuficiencia cardíaca aguda y miocardiopatía dilatada.

 Foto: Cortesía redes
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Su tratamiento consistió en la implantación de un dispositivo de asistencia ventricular izquierda HeartMate 3, conocido como “corazón artificial”, una tecnología altamente especializada utilizada para ayudar al corazón a bombear sangre.

 Foto: Cortesía redes
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Finalmente pudo volver al Congreso Nacional para las sesiones y brindó detalles de su proceso, así como el gasto total en el tratamiento.

Foto: Alex Pérez - El Heraldo
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"Creo que soy el primer hondureño que le implantan un corazón artificial, gracias a Dios por darme esa nueva oportunidad de vida. Acá vamos a seguir trabajando para el pueblo hondureño", dijo.

Foto: Alex Pérez - El Heraldo
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Morales contó que finalmente se gastó un millón de dólares en todo su tratamiento, lo que en moneda nacional serían actualmente casi 27 millones de lempiras.

Foto: Alex Pérez - El Heraldo
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Y es que marzo se había informado que solo el dispositivo que serviría como corazón artificial tendría un costo de 10.5 millones de lempiras. No obstante, el valor de todo el tratamiento subió considerablemente.

Foto: Alex Pérez - El Heraldo
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"Hemos sido bendecidos con mucha gente que nos ha apoyados, muchas alcaldías y las diversas bancadas. La solución estaba en México porque en los hospitales de Honduras y El Salvador no me dieron respuesta", abonó.

Foto: Alex Pérez - El Heraldo
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El congresista explicó que está corriendo una hora por día y que las actividades físicas no están prohibidas.

Foto: Alex Pérez - El Heraldo
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Octavio Morales, diputado de Libre por Lempira, dio gracias a Dios por darle una nueva oportunidad de vida y agradeció al Congreso Nacional por el apoyo.

Foto: Alex Pérez - El Heraldo
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