Hija de 19 años de Godofredo Fajardo gana L45 mil en alcaldía del DC: ¿qué funciones tiene?

Godofredo Fajardo, diputado que salió electo por la Democracia Cristiana (DC), reconoció que su hija de 19 años labora para la alcaldía del Distrito Central. ¿Quién es ella y qué funciones tiene?
Godofredo Fajardo fue electo por la Democracia Cristiana, pero ya no milita en ese partido. Actualmente es uno de los vicepresidentes del Poder Legislativo.
En las últimas horas surgió un listado de asesores de la alcaldía del Distrito Central donde aparecía el nombre de su hija con un salario mensual de 45 mil lempiras.
El congresista reconoció que su hija trabaja para la alcaldía de la capital de Honduras y, según explicó, lo hace como asesora de un regidor municipal.
La hija de Godofredo Fajardo es Nazareth Galilea Fajardo Banegas (derecha). El congresista explicó: "Yo no me meto en la vida de mis hijos, ella es mayor de edad y puede buscar trabajo, mis hijos todos son bilingües...", inició diciendo.
Y agregó: "mis hijos saben italiano, son muy capacitados y donde ellos consigan trabajo yo les deseo lo mejor porque son mis hijos, pero ya son mayores y son independientes".
Siempre sobre el trabajo de su hija, contó: "Conmigo acá en este Congreso, aunque los ame y los adore, pero yo acá no les voy a conseguir trabajo. Mis hijos son bilingües, saben italiano, saben tecnología y son preparados".
Al conseguir este trabajo en la alcaldía, el diputado reconoció: "Me alegra que estén como buenos profesionales laborando, pero aquí en el Congreso no van a laborar, todo mundo tiene derecho al trabajo".
La hija del diputado Godofredo Fajardo apareció como asesora en la regiduría 1, a cargo del exalcalde Jorge Aldana. Esto lo defendió el parlamentario.
Pese a solo tener 19 años, la hija del diputado aparece como asesora de un regidor y en redes sociales surgió la polémica por la experiencia que la joven puede tener.