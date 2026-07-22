  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías Honduras

Hija de 19 años de Godofredo Fajardo gana L45 mil en alcaldía del DC: ¿qué funciones tiene?

El diputado reconoció que su hija labora en la alcaldía capitalina y justificó la labor que ella hace

  • Actualizado: 22 de julio de 2026 a las 10:23
Hija de 19 años de Godofredo Fajardo gana L45 mil en alcaldía del DC: ¿qué funciones tiene?
1 de 10

Godofredo Fajardo, diputado que salió electo por la Democracia Cristiana (DC), reconoció que su hija de 19 años labora para la alcaldía del Distrito Central. ¿Quién es ella y qué funciones tiene?

 Fotos: Cortesía redes
Hija de 19 años de Godofredo Fajardo gana L45 mil en alcaldía del DC: ¿qué funciones tiene?
2 de 10

Godofredo Fajardo fue electo por la Democracia Cristiana, pero ya no milita en ese partido. Actualmente es uno de los vicepresidentes del Poder Legislativo.

Foto: Cortesía redes
Hija de 19 años de Godofredo Fajardo gana L45 mil en alcaldía del DC: ¿qué funciones tiene?
3 de 10

En las últimas horas surgió un listado de asesores de la alcaldía del Distrito Central donde aparecía el nombre de su hija con un salario mensual de 45 mil lempiras.

Foto: Cortesía redes
Hija de 19 años de Godofredo Fajardo gana L45 mil en alcaldía del DC: ¿qué funciones tiene?
4 de 10

El congresista reconoció que su hija trabaja para la alcaldía de la capital de Honduras y, según explicó, lo hace como asesora de un regidor municipal.

Foto: Cortesía redes
Hija de 19 años de Godofredo Fajardo gana L45 mil en alcaldía del DC: ¿qué funciones tiene?
5 de 10

La hija de Godofredo Fajardo es Nazareth Galilea Fajardo Banegas (derecha). El congresista explicó: "Yo no me meto en la vida de mis hijos, ella es mayor de edad y puede buscar trabajo, mis hijos todos son bilingües...", inició diciendo.

Foto: Cortesía redes
Hija de 19 años de Godofredo Fajardo gana L45 mil en alcaldía del DC: ¿qué funciones tiene?
6 de 10

Y agregó: "mis hijos saben italiano, son muy capacitados y donde ellos consigan trabajo yo les deseo lo mejor porque son mis hijos, pero ya son mayores y son independientes".

Foto: Cortesía redes
Hija de 19 años de Godofredo Fajardo gana L45 mil en alcaldía del DC: ¿qué funciones tiene?
7 de 10

Siempre sobre el trabajo de su hija, contó: "Conmigo acá en este Congreso, aunque los ame y los adore, pero yo acá no les voy a conseguir trabajo. Mis hijos son bilingües, saben italiano, saben tecnología y son preparados".

Foto: Cortesía redes
Hija de 19 años de Godofredo Fajardo gana L45 mil en alcaldía del DC: ¿qué funciones tiene?
8 de 10

Al conseguir este trabajo en la alcaldía, el diputado reconoció: "Me alegra que estén como buenos profesionales laborando, pero aquí en el Congreso no van a laborar, todo mundo tiene derecho al trabajo".

Foto: Cortesía redes
Hija de 19 años de Godofredo Fajardo gana L45 mil en alcaldía del DC: ¿qué funciones tiene?
9 de 10

La hija del diputado Godofredo Fajardo apareció como asesora en la regiduría 1, a cargo del exalcalde Jorge Aldana. Esto lo defendió el parlamentario.

Foto: Cortesía redes
Hija de 19 años de Godofredo Fajardo gana L45 mil en alcaldía del DC: ¿qué funciones tiene?
10 de 10

Pese a solo tener 19 años, la hija del diputado aparece como asesora de un regidor y en redes sociales surgió la polémica por la experiencia que la joven puede tener.

Foto: Cortesía redes
Cargar más fotos