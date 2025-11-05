Salud registra 76 casos de tosferina en menores de un año durante 2025

Tegucigalpa, Honduras.- Los casos de tosferina en el territorio siguen incrementando, afectando principalmente a los niños y niñas menores de un año. En lo que va del 2025, el Programa Ampliado de Inmunización (PAI) de la Secretaría de Salud (Sesal) registra un total de 76 menores que se contagiaron de esta enfermedad. La tosferina, que se caracteriza por ser una tos convulsiva, es una enfermedad muy contagiosa y afecta al tracto respiratorio. En Honduras los más afectados son los menores de un año y menores de dos meses que no cuentan con su esquema de vacunación.

Leticia Puerto, técnico de vigilancia de enfermedades prevenibles del PAI, indico en el último mes se registraron tres nuevos casos; los 76 que se han identificado a la fecha se distribuyen entre las regiones de Cortés, San Pedro Sula, Tegucigalpa y Atlántida. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Además se reportan seis menores fallecidos, todos del departamento de Cortés; las autoridades sanitarias detallaron que dos de los menores fallecidos son de San Pedro Sula. Mientras que hay tres bebés (un varón y dos mujeres) que residían en el municipio de Choloma de 21 días, un mes y tres meses de edad respectivamente y murieron a causa de los síntomas de la tosferina.

Así mismo se reportó el deceso de una bebé de un mes de nacida en el municipio de Puerto Cortés. Que las muertes se registren en ese departamento significa que la vacunación que previene la enfermedad no esta logrando la cobertura necesaria para proteger a los menores. "Podría ser que probablemente en esas zonas las madres estén demandando menos de los servicios de vacunación; la enfermedad es prevenible por la vacuna, entonces si los niños no están vacunados se van a enfermar", afirmó la técnico del PAI.