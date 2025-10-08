Salud confirma seis niños fallecidos por tosferina en la zona norte de Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Las muertes por tosferina, una infección respiratoria altamente contagiosa, siguen en aumento en el norte del país. Las cifras oficiales del Programa Ampliado de Inmunización (PAI) de la Secretaría de Salud (Sesal), revelan que seis menores de edad han fallecido a causa de esta enfermedad durante este año. Hasta septiembre, el PAI registraba cuatro muertes de niños en el departamento de Cortés: dos procedentes de San Pedro Sula y dos de Choloma. En los últimos días, las autoridades sanitarias confirmaron dos fallecimientos adicionales, uno también en Choloma y otro en Puerto Cortés. La tosferina afecta principalmente a niños pequeños y se transmite con facilidad a través de las vías respiratorias. La Secretaría de Salud mantiene la vigilancia de los casos y pide a los padres de familia acudir a los centros asistenciales ante síntomas como tos persistente, fiebre y dificultad para respirar. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Isis Fajardo, directora de la Región Sanitaria de Cortés, explicó a EL HERALDO que en el caso de las víctimas de Choloma y Puerto Cortés, se trata de menores de dos años que no tenían la vacuna contra la enfermedad. En el departamento de Cortés, excluyendo San Pedro Sula, se confirman unos 12 casos positivos. A nivel nacional, los casos este año de la enfermedad aumentaron cinco veces más de los que se reportaron en todo el territorio en 2024.

Caso a nivel nacional

La enfermedad, que es causada por la bacteria Bordetella pertussis y que se transmite fácilmente de persona a persona a través de las gotitas producidas al toser o estornudar, aumentó considerablemente en el territorio.

Leticia Puerto, técnico de vigilancia de enfermedades prevenibles del PAI informó que se contabilizan 73 casos a nivel nacional. Aunque la mayoría de enfermos son menores de un año que no han recibido el esquema completo de vacunación, hay adultos que se contagian por los menores. Las regiones de Cortés, San Pedro Sula, Francisco Morazán, el Distrito Central y Atlántida reportan la mayoría de los casos; sin embargo, también se registran enfermos en Santa Bárbara, El Paraíso, Colón y Lempira. Puerto hizo un llamado a los padres de familia de llevar a sus hijos a completar los esquemas de vacunación y así prevenir que los menores se enfermen.