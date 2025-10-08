Corte de Apelaciones de EE UU revoca liberación compasiva de capo Juan Ramón Matta Ballesteros

Tegucigalpa, Honduras.-La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de California revocó la liberación compasiva concedida en mayo de 2025 al capo hondureño Juan Ramón Matta Ballesteros, quien cumple una condena de cadena perpetua por narcotráfico en Estados Unidos.

La decisión judicial partió de un recurso de apelación presentado por la Fiscalía de Estados Unidos, inconforme con la orden del juez del Distrito Central de California, John A. Kronstadt, quien había admitido la petición de Matta al considerar que negarle el derecho a solicitar por sí mismo la liberación equivalía a una violación de su derecho a la igualdad ante la ley.

Sin embargo, el tribunal de apelaciones no vio inconstitucionalidad alguna. “El Congreso actuó dentro de sus atribuciones al aplicar la reforma de sentencias solo de manera prospectiva”, arguyó el tribunal de alzada.

Con ello, el tribunal integrado por las juezas Rawlinson y Koh, y el juez Sidney A. Fitzwater, cerró la puerta a la posibilidad de excarcelación del hondureño.

Según el fallo, Matta Ballesteros fue sentenciado bajo la legislación anterior a la Ley de Reforma de Sentencias, en la cual solo la Oficina Federal de Prisiones (BOP) puede pedir la reducción de una condena por razones humanitarias.

“El Congreso actuó dentro de sus atribuciones al aplicar la nueva ley solo de forma prospectiva”, señala el documento judicial.

El tribunal agregó que esa diferencia no vulnera la Quinta Enmienda, porque la distinción entre presos sentenciados antes y después de 1987 responde a una base racional y legítima del sistema penal.

"Dado que nuestra determinación de que no existe violación de la Quinta Enmienda resuelve este caso, no necesitamos abordar, ni abordamos, los méritos de la solicitud de Matta para la liberación compasiva", subrayaron los magistrados.

Según el registro oficial del Buró Federal de Prisiones de Estados Unidos, Matta, identificado con el número 37671-133, continúa oficialmente bajo custodia federal.

Tiene 80 años de edad y permanece recluido en el Centro Médico Federal para Prisioneros (MCFP) en Springfield, Missouri.

Su fecha de liberación continúa registrada como "life" (cadena perpetua).