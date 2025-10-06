La Venta enfrenta metas de vacunación infantil que no reflejan su realidad

Pese a las condiciones adversas, el personal continúa atendiendo, muchas veces con recursos propios. “Usamos nuestro saldo del celular para llamar a las madres y coordinar las visitas casa por casa”, comentó una auxiliar de enfermería.“Sabemos quiénes son los niños del municipio, con nombre y apellido. Los tenemos controlados, pero no podemos cumplir metas que no se ajustan a la realidad”, indicó.Según el equipo médico, la discrepancia entre las cifras oficiales y la población real no se debe a negligencia, sino a que las estadísticas del INE no reflejan los constantes movimientos migratorios hacia Tegucigalpa o el extranjero.“Aquí hay casas vacías, familias que solo vienen los fines de semana. Muchos inscriben a sus hijos en La Venta, pero viven en la capital o se han ido del país”, relató una doctora del centro.“Tenemos vacunada al 100% de la población real”, insistió otro miembro del equipo. “Pero eso no se refleja en los informes porque nos comparan con una base de datos inflada. Nos dicen que hay 500 niños entre 1 y 4 años, pero aquí con suerte hay 60. Lo mismo pasa con las embarazadas: nos asignan metas para 40 o 50, y apenas vemos unas 15 al año”.Además del desfase estadístico, el centro enfrenta una amenaza mayor: su posible cierre o reubicación. <b>La municipalidad ha anunciado la construcción de un nuevo establecimiento</b>, pero aún no hay fecha ni recursos definidos. Mientras tanto, el personal trabaja en condiciones que rayan en la improvisación.“La mayoría de los pacientes son adultos mayores. Cada vez hay menos nacimientos. El pueblo se está vaciando, y las metas no lo reflejan. Eso nos afecta, porque aunque vacunemos a todos los que están aquí, nunca alcanzamos el porcentaje exigido”, lamentó otra trabajadora de salud.La baja cobertura en La Venta no obedece a rechazo a las vacunas, sino a una combinación de factores estructurales: migración, datos desactualizados, falta de personal, recursos limitados y una débil coordinación institucional.Esta situación no es exclusiva del municipio. Se repite en varias zonas rurales del país, donde la brecha entre lo planificado desde las oficinas centrales y la realidad en el terreno continúa ampliándose.Sin una actualización urgente de las estadísticas demográficas y un replanteamiento de las metas sanitarias, el sistema corre el riesgo de fracasar en su misión de prevención.“La salud pública no se puede manejar con datos de hace más de una década”, concluyó uno de los médicos. “O actualizamos la información o vamos a seguir quedando mal, incluso cuando hacemos bien nuestro trabajo”.