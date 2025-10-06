La Venta enfrenta metas de vacunación infantil que no reflejan su realidad

La Venta, Honduras.— Honduras enfrenta una disminución sostenida en las coberturas de vacunación, una situación que pone en riesgo la salud pública ante el posible resurgimiento de enfermedades prevenibles como el sarampión, la tosferina, la influenza, la hepatitis y el tétanos. Aunque el país cuenta con las 24 vacunas contempladas en el Esquema Nacional Básico, las cifras actuales están lejos del 95% necesario para garantizar inmunidad colectiva, según estándares internacionales. En varias regiones sanitarias con alta densidad poblacional, la cobertura es inferior al 80%, y en algunas zonas apenas alcanza el 35% en este 2025, revelando un patrón preocupante de retroceso.

Una de las zonas más afectadas es el municipio de La Venta, en el departamento de Francisco Morazán. Allí, rara vez se alcanza la meta de vacunación establecida por la Secretaría de Salud, la cual sigue basándose en proyecciones del Instituto Nacional de Estadística (INE) de 2013, desfasadas frente a la realidad actual. De acuerdo con cifras recopiladas por EL HERALDO Plus, entre 2017 y 2025 se esperaba que La Venta vacunara entre 100 y 140 niños por año. Sin embargo, el centro de salud local carece de los recursos logísticos y técnicos necesarios para alcanzar esos objetivos. "El problema es que las metas se calculan con base en una población que ya no existe", explicó una enfermera encargada del programa de vacunación. "Nos ponen a vacunar a 140 niños, pero en realidad solo tenemos registrados unos 60, y ni siquiera todos viven aquí".

El personal del centro de salud se moviliza como puede: en motocicletas personales, vehículos prestados o a pie. No hay transporte oficial asignado. Además, las instalaciones están deterioradas, sin remodelaciones recientes, y el edificio —que pertenece a la alcaldía— carece de espacios adecuados para la atención. Durante una visita de EL HERALDO Plus, fue evidente la precariedad del lugar. En un mismo cuarto se realizan múltiples procedimientos: se nebuliza a pacientes mientras se aplican vacunas o se suturan heridas. No hay divisiones ni condiciones mínimas de privacidad. Tampoco hay suficientes jeringas, hilos quirúrgicos, algodones, gasas ni medicamentos esenciales. Todo esto ocurre a menos de 40 kilómetros de Tegucigalpa.