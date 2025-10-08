España destina más de 13 millones de euros para proyectos de agua en Honduras, Colombia y Paraguay

Madrid, España.- El Gobierno español aprobó varios acuerdos para destinar más de 13,7 millones de euros (16 millones de dólares) del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento a proyectos de Colombia, Honduras y Paraguay.

El montante más elevado, superior a 4,5 millones de euros (5,25 millones de dólares) servirá para financiar un programa de mejora de los sistemas de saneamiento del casco urbano del municipio de Samaniego, en el departamento colombiano de Nariño.

Otros 3,8 millones (4,45 millones de dólares) irán a proyectos en el casco urbano del municipio de El Tarra, Norte de Santander (Colombia); y 1,1 millones (1,30 millones de dólares), a iniciativas en el territorio rural y áreas más desfavorecidas de Bogotá Distrito Capital.

En Honduras, España financiará con dos millones de euros (2,35 millones de dólares) proyectos de la Asociación de Municipios del Lago de Yojoa y su Área de Influencia.

Otro millón de euros (1,17 millones de dólares) será para un programa de mejora del servicio de agua y saneamiento de zonas de Trujillo; y 720.000 euros (770.000 dólares), para un proyecto de fortalecimiento institucional del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillado.

La última ayuda aprobada con cargo al Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento asciende a 600.000 euros (700.000 dólares) y se dedicará a la asociación sin ánimo de lucro A Todo Pulmón Paraguay Respira, que lleva a cabo un programa de captación y almacenamiento de agua en el Chaco.