Secretaría de Salud insta a los padres a completar esquema de vacunación de sus hijos

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Salud pidió a los padres de familia a completar el esquema de vacunación de sus hijos, pues "es una forma directa de protegerlos, mantenerlos fuera de los hospitales y asegurar un futuro más saludable".

En un amplio comunicado, la institución recordó que las vacunas cuentan con evidencia científica de su seguridad y eficacia y son fundamentales para proteger la salud en todas las etapas de la vida.

La respuesta de las autoridades surge luego de que EL HERALDO Plus expuso que la vacunación infantil en 2025 había pasado del 90% al 35%.

En el documento, Salud defendió que los porcentajes estaban por encima del 90%, mientras que Xiomara Erazo, directora del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), reconoció, en diálogo con este equipo de trabajo, que estaban trabajando con proyecciones del censo de población de 2013.

"Los padres y madres de familia juegan un papel fundamental. Al vacunar a sus hijos, los protegen, evitan hospitalizaciones y aseguran un futuro más saludable para toda la familia", subrayó Erazo a través del comunicado divulgado por Salud.

La Secretaría de Salud afirmó que a través del PAI se han a realizado grandes esfuerzos para eliminar enfermedades que pueden prevenirse con vacunas, por eso las "brigadas médicas recorren barrios, aldeas y caseríos, llevando salud y esperanza hasta los lugares más remotos del país".

"Sabemos que la vacunación es fundamental, juntos podemos continuar mejorando para garantizar la protección completa de la población. Las vacunas salvan vidas y están disponibles de forma gratuita para todos", recordó.

La experta, incluso, comentó que la Secretaría de Salud amplió el esquema para los niños y adolescentes, pues aplican a los bebés de 15 meses y a los niños de cinco años una vacuna para la varicela.

Para el dengue también tienen vacunas para niños de 6 años y adolescentes de 16. También está la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), así como la del covid-19, dirigida especialmente a los adultos mayores.

Salud recordó que las mujeres embarazadas deben recibir la vacuna contra la tosferina debido a la alerta regional por brotes, y los niños completar su esquema para protegerlos de al menos 15 enfermedades comunes, entre ellas diarreas, enfermedades respiratorias y neurológicas que pueden causar hospitalización.