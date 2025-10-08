Secretaría de Salud insta a los padres a completar esquema de vacunación de sus hijos

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Salud pidió a los padres de familia a completar el esquema de vacunación de sus hijos, pues "es una forma directa de protegerlos, mantenerlos fuera de los hospitales y asegurar un futuro más saludable".
En un amplio comunicado, la institución recordó que las vacunas cuentan con evidencia científica de su seguridad y eficacia y son fundamentales para proteger la salud en todas las etapas de la vida.
La respuesta de las autoridades surge luego de que EL HERALDO Plus expuso que la vacunación infantil en 2025 había pasado del 90% al 35%.
En el documento, Salud defendió que los porcentajes estaban por encima del 90%, mientras que Xiomara Erazo, directora del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), reconoció, en diálogo con este equipo de trabajo, que estaban trabajando con proyecciones del censo de población de 2013.
"Los padres y madres de familia juegan un papel fundamental. Al vacunar a sus hijos, los protegen, evitan hospitalizaciones y aseguran un futuro más saludable para toda la familia", subrayó Erazo a través del comunicado divulgado por Salud.
La Secretaría de Salud afirmó que a través del PAI se han a realizado grandes esfuerzos para eliminar enfermedades que pueden prevenirse con vacunas, por eso las "brigadas médicas recorren barrios, aldeas y caseríos, llevando salud y esperanza hasta los lugares más remotos del país".
"Sabemos que la vacunación es fundamental, juntos podemos continuar mejorando para garantizar la protección completa de la población. Las vacunas salvan vidas y están disponibles de forma gratuita para todos", recordó.
La experta, incluso, comentó que la Secretaría de Salud amplió el esquema para los niños y adolescentes, pues aplican a los bebés de 15 meses y a los niños de cinco años una vacuna para la varicela.
Para el dengue también tienen vacunas para niños de 6 años y adolescentes de 16. También está la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), así como la del covid-19, dirigida especialmente a los adultos mayores.
Salud recordó que las mujeres embarazadas deben recibir la vacuna contra la tosferina debido a la alerta regional por brotes, y los niños completar su esquema para protegerlos de al menos 15 enfermedades comunes, entre ellas diarreas, enfermedades respiratorias y neurológicas que pueden causar hospitalización.
Cobertura
EL HERALDO Plus expuso, con cifras facilitadas a través de la solicitud de información SOL-SDS-5206-2025, que la cobertura de vacunación infantil en el país había caído drásticamente.
Los datos, analizados por este rotativo, mostraban que la aplicación de la primera dosis de la vacuna antipoliomielítica inyectable (VPI) era del 31% hasta mediados del año, mientras que la tercera dosis de la vacuna pentavalente apenas alcanzó el 34%.
También evidenció que ninguna de las seis vacunas fundamentales supera el 34% de cobertura nacional en los primeros cinco meses.
Este rotativo también comparó la meta de vacunación con la cobertura alcanzada por municipio, evidenciando que en algunos la meta era mucho más baja que la cobertura, por eso el porcentaje de vacunados superaba en más 100 la proyección. Al comparar la cifra de 2017 con la de 2024 se reportaba una baja considerable en 252 municipios.
En agosto de 2025, la jefa del PAI dijo a EL HERALDO Plus que “tenemos una limitante con la población asignada por el Instituto Nacional de Estadística —INE—. Las proyecciones se van debilitando conforme pasa el tiempo".
Afirmó que el último censo nacional se realizó hace más de una década (2013), y los programas de salud —incluido el PAI— siguen utilizando esos datos desactualizados para definir sus metas de cobertura.
Esta es la razón por la que “muchas de las regiones aducen que no es la población correcta”.
En el comunicado, la Secretaría de Salud actualizó las cifras luego de revisar las proyecciones, asegurando que tienen una cobertura del 90% en la pentavalente 3, para menores de un año.
De la SRP2 (para el sarampión, rubéola y parotiditis), aplicada a menores de un año, dijo que la cobertura es del 91%.
"Regiones como el Distrito Central, Comayagua, Colón, Olancho y La Paz destacan en sus progresos significativos gracias a la amplificación de horarios en los establecimientos de salud y el trabajo de las brigadas que recorren casa a casa", comentó el ente de salud en el comunicado.
Recordó que a nivel nacional hay 1,800 establecimientos de salud donde la vacuna está disponible y 150 que tienen horarios extendidos.