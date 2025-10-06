San Buenaventura presenta baja vacunación por datos desactualizados

<b>San Buenaventura, Honduras.— </b>Honduras atraviesa una preocupante disminución en las coberturas de vacunación infantil, lo que abre la puerta al resurgimiento de enfermedades prevenibles como el <b>sarampión, la tosferina, la influenza, la hepatitis o el tétanos</b>.Aunque el país dispone de las 24 vacunas contempladas en el Esquema Nacional Básico, la cobertura promedio está lejos del 95% necesario para lograr la inmunidad colectiva, según los estándares internacionales de salud pública.En varias regiones sanitarias, especialmente aquellas con mayor concentración de población, las tasas de vacunación no superan el 80%, y <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/elheraldoplus/data/vacunacion-infantil-honduras-crisis-centros-salud-hospitales-GC27613036" target="_blank">en este 2025 superan ni el 35%</a>, según datos oficiales de salud compartidos en la solicitud de información SOL-SDS-5206-2025.