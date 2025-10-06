San Buenaventura presenta baja vacunación por datos desactualizados

San Buenaventura, Honduras.— Honduras atraviesa una preocupante disminución en las coberturas de vacunación infantil, lo que abre la puerta al resurgimiento de enfermedades prevenibles como el sarampión, la tosferina, la influenza, la hepatitis o el tétanos. Aunque el país dispone de las 24 vacunas contempladas en el Esquema Nacional Básico, la cobertura promedio está lejos del 95% necesario para lograr la inmunidad colectiva, según los estándares internacionales de salud pública. En varias regiones sanitarias, especialmente aquellas con mayor concentración de población, las tasas de vacunación no superan el 80%, y en este 2025 superan ni el 35%, según datos oficiales de salud compartidos en la solicitud de información SOL-SDS-5206-2025.

Uno de los ejemplos más ilustrativos de esta brecha entre metas y realidad se encuentra en San Buenaventura, municipio al sur del departamento de Francisco Morazán. Allí, la cobertura difícilmente alcanza los objetivos fijados por la Secretaría de Salud (Sesal), los cuales se basan en estimaciones poblacionales del Instituto Nacional de Estadística (INE), actualizadas por última vez en 2013. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Datos recopilados por EL HERALDO Plus revelan que desde 2017 hasta 2025, Salud exige al municipio vacunar entre 68 y 70 niños menores de un año. Sin embargo, el personal sanitario asegura que esa cifra no refleja la realidad actual. El personal explicó que “la baja cobertura en el municipio se debe a la baja natalidad. San Buenaventura tiene aproximadamente 2,700 habitantes. Es una población pequeña, y por ende, nacen pocos niños al año”. En 2024, entre los tres centros de salud del municipio —San Buenaventura, El Sauce y El Terrero— se registraron solo 33 nacimientos. “Nos asignan una meta de 70 niños, pero apenas nacieron 33. Nosotros trabajamos con dos cifras: la población ‘ideal’, que nos proporciona el INE, y la población real, que es la que atendemos. Si se nos exige vacunar a 70 niños, pero solo nacen 33, la cobertura siempre será baja, aunque vacunemos a todos”, agregó la entrevistada.

La Secretaría de Salud, indicaron los consultados, continúa usando cifras estimadas del INE para fijar metas de cobertura, sin tomar en cuenta las actualizaciones demográficas reales de cada municipio. Esta diferencia, señalan, genera una falsa percepción de incumplimiento. Contrario a lo que podría pensarse, el problema no radica en el acceso a las vacunas. “El abastecimiento es del 100%. Nunca hemos tenido escasez. Tenemos todas las vacunas que necesitamos”, afirma el personal sanitario. Lo que afecta directamente las estadísticas es la demografía del lugar. En algunos casos, niños nacidos en el municipio, pero que se atienden en otros centros, no son contabilizados como vacunados por San Buenaventura, lo que reduce aún más las cifras locales. “Tenemos, por ejemplo, dos niños de la aldea La Crucita que nacieron aquí, pero sus familias no los trajeron a este centro de salud. Aunque son de la zona, se vacunaron en otros municipios y no se reflejan en nuestros datos”, señala la fuente.