Vacunación infantil bajó en 252 municipios de Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- En apenas nueve años, la vacunación infantil en algunos municipios pasó de estar por encima de la meta establecida a caer en más de la mitad. Los datos de la Secretaría de Salud, facilitados a través de la solicitud SOL-SDS-5206-2025, establecen que en 252 de los 298 municipios hubo una baja al comparar la meta de vacunación de 2017 con la de 2024. Esta situación no ocurre solo en Honduras, ya que la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que los niveles de inmunización infantil a nivel mundial habían disminuido en 2024, lo que dejaba a muchos sin protección ante enfermedades que podrían provocar brotes. En 2017, Honduras sobrepasó los 194 mil recién nacidos y menores de 2 años vacunados, pero en 2024 la cifra cayó a 174,549. Estos casos —en su mayoría— se concentran en municipios ubicados en el centro, oriente, occidente y sur del país. Es decir, el promedio de cobertura a nivel nacional en 2017 fue de 92% y el año pasado se redujo a 75.5% (cayó en 16.4 puntos porcentuales). Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Solo en el municipio de Duyure, ubicado en Choluteca, al sur de Honduras, el promedio de cobertura de vacunación en menores de 2 años pasó de 95.4% a 48.5%, es decir, se redujo en casi la mitad. Al nororiente, justo en el municipio de Ahuas, en Gracias a Dios, el porcentaje de inmunización infantil se redujo en 39.7 puntos porcentuales, mientras que en Mercedes, Ocotepeque, fue del 39.2. En San Antonio y La Esperanza, en el departamento de Intibucá, en el occidente del país, ocurrió lo mismo: el promedio de vacunación en 2017 estuvo por encima del 95%, pero para 2024 la cifra cayó en casi la mitad. Estos datos acumulan el promedio de cumplimiento de la meta de vacunación infantil de cada año de cinco vacunas: polio, rotavirus, pentavalente, neumococo y SRP (sarampión, parotiditis y rubéola).

De acuerdo con Xiomara Erazo, directora del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), las cifras muestran la resistencia de las personas a aplicar vacunas a grupos vulnerables, sobre todo después de la pandemia del covid-19. Según la OMS y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), se necesita una cobertura de vacunación del 95% para “prevenir brotes, evitar muertes innecesarias por la enfermedad y alcanzar los objetivos de eliminación del sarampión” y otras enfermedades.

Estrategias

Esta es la misma preocupación que desde la Organización Mundial de la Salud repiten constantemente, pues los países, incluyendo a Honduras, tienen estrategias basadas en la Agenda de Inmunización 2030. Expertos consideran que es necesario replantearla, ya que "la estrategia sigue siendo la misma en papel, pero la población ya no responde igual. Se necesita presencia comunitaria, articulación con centros educativos y desplazamiento efectivo”, advirtió Blanca Munguía, directora de Salud de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ). La experta se refirió a los datos del Sistema de Información de Vacunación (Sivac), que entre la enorme lista de municipios en los que la cobertura de vacunación infantil muestra resultados desalentadores también están ciudades fronterizas donde pasan migrantes de Sudamérica provenientes de países en alerta por brotes de enfermedades. Por ejemplo, en Danlí, El Paraíso, que en los últimos años ha servido de albergue a miles de migrantes de Venezuela, Colombia, Haití, Cuba y otras regiones del sur del continente, la meta de vacunación en 2017 alcanzó el 98.1%, pero 2024 el porcentaje pasó a 70.8.

En Santa Ana de Yusguare, el municipio de Choluteca que colinda con la frontera de Nicaragua, la vacunación disminuyó un 4.8%, mientras que en Santa Bárbara, en el municipio Nueva Frontera —uno de los puntos ciegos para pasar a Guatemala—, también se muestra una baja cobertura: en 2017 fue de 97.3% y en 2024 pasó a 73.4% del total de la meta.

La Secretaría de Salud emitió a mediados de 2024 una alerta nacional para evitar que el sarampión ingrese al territorio hondureño, porque ya se registran casos en Belice y en Costa Rica. “Vamos a controlar la frontera para entrar; ya están identificados los países en el mundo que tienen sarampión; esas personas que viajen hacia allá o vengan de esos países tendrán que presentar carnet de vacunación", dijo en ese entonces la secretaria de Salud, Carla Paredes.

Cifras alarmantes

La meta de vacunación que hace la Secretaría de Salud cada año se basa en proyecciones de población infantil del Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Esta es una de las razones por las que la meta trazada, en muchos casos, sobrepasa en 100% o, incluso, puede ser un factor para la baja cobertura, advierten los expertos. “Tenemos una limitante con la población asignada por el Instituto Nacional de Estadísticas. Las proyecciones se van debilitando conforme pasa el tiempo”, explicó Xiomara Erazo, directora del PAI. Un caso particular, según los análisis realizados por la Unidad de Datos de EL HERALDO Plus, es la baja inmunización reportada en el municipio de Humuya, Comayagua, donde la cifra cayó en 121 puntos porcentuales. En 2017, el cumplimiento de la meta de vacunación en este punto geográfico fue de 204.3%, mientras que en 2024 bajó a 83.3%.

En San Juan Guarita, un municipio de Lempira, también cayó la vacunación infantil en más del 100%, porque en el primer año (2017) reportaron una cobertura promedio de 214.3% por encima de la meta y para 2024 este porcentaje se redujo a 97.6%. Lo mismo pasó con Utila, en Islas de la Bahía, donde el porcentaje de vacunación cayó un tercio. Este equipo de trabajo detectó que en al menos 94 de los 298 municipios del país el cumplimiento de la meta de vacunación en recién nacidos y menores de 2 años de 2017 sobrepasó el 100%, pero en 2024 se redujo a la mitad o cayó considerablemente.