Vacunación infantil bajó en 252 municipios de Honduras

En San Juan Guarita, un municipio de Lempira, también cayó la vacunación infantil en más del 100%, porque en el primer año (2017) reportaron una cobertura promedio de 214.3% por encima de la meta y para 2024 este porcentaje se redujo a 97.6%.Lo mismo pasó con Utila, en Islas de la Bahía, donde el porcentaje de vacunación cayó un tercio. Este equipo de trabajo detectó que en al menos 94 de los 298 municipios del país el cumplimiento de la meta de <b>vacunación</b> en recién nacidos y menores de 2 años de 2017 sobrepasó el 100%, pero en 2024 se redujo a la mitad o cayó considerablemente.