Honduras será sede de la Cumbre Iberoamericana de 2028, confirma canciller Agüero

Tegucigalpa, Honduras.- La canciller de Honduras, Mireya Agüero, informó este jueves 24 de septiembre, que el país será la sede de la Cumbre Iberoamericana en 2028.
Agüero explicó que Honduras y Panamá habían presentado sus candidaturas para organizar la cita de 2028 y que, después de varios meses de gestiones diplomáticas, la propuesta hondureña obtuvo el respaldo necesario.
"Hoy por unanimidad total, Honduras fue recibida como sede de la próxima Cumbre Iberoamericana después de la de Madrid en el 2026. Estamos realmente muy agradecidos con la comunidad iberoamericana, con el apoyo unánime de los países miembros de la organización, los veintidós países miembros, con un respaldo total", informó Agüero en Radio HRN.
Asimismo, recordó que este año la cumbre lleva por lema "Rumbo a Madrid" y en el 2028 será "Rumbo a Honduras", lo que significa un posicionamiento importante no solo de país, sino que como región centroamericana.
Sumado a esto, la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) confirmó que Honduras asumirá la Secretaría Pro Tempore para el periodo 2026-2028, después de que los cancilleres de los 22 países miembros adoptaran la decisión durante una reunión celebrada en Nueva York.
Oportunidad inmejorable
Agüero sostuvo que la cumbre significa una gran oportunidad, ya que Honduras abrirá sus puertas a los países de la región y será el escenario ideal para mostrar los liderazgos de Centroamérica.
“Precisamente la idea del presidente Asfura fue posicionar su visión desde el punto de vista de la necesidad de inversión, de la necesidad de apertura y cooperación internacional para lograr los objetivos de desarrollo en el país", acotó.
Finalmente comentó que, en el marco de la Asamblea General de la ONU, se sostuvieron reuniones con organizaciones empresariales para promover nuevas inversiones en Honduras.
“Hemos tenido reuniones muy exitosas con varias organizaciones puramente empresariales, fuera del recinto mismo de Naciones Unidas”, sentenció Agüero.