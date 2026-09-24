Honduras será sede de la Cumbre Iberoamericana de 2028, confirma canciller Agüero

Tegucigalpa, Honduras.- La canciller de Honduras, Mireya Agüero, informó este jueves 24 de septiembre, que el país será la sede de la Cumbre Iberoamericana en 2028.

Agüero explicó que Honduras y Panamá habían presentado sus candidaturas para organizar la cita de 2028 y que, después de varios meses de gestiones diplomáticas, la propuesta hondureña obtuvo el respaldo necesario.

"Hoy por unanimidad total, Honduras fue recibida como sede de la próxima Cumbre Iberoamericana después de la de Madrid en el 2026. Estamos realmente muy agradecidos con la comunidad iberoamericana, con el apoyo unánime de los países miembros de la organización, los veintidós países miembros, con un respaldo total", informó Agüero en Radio HRN.