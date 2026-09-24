UMAPS alerta de cobros no autorizados en varios sectores de Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.- Un supuesto exempleado de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS), estaría realizando cobros no autorizados por servicios de agua en varias colonias de la capital, según alertó la institución. De acuerdo con las autoridades de la UMAPS, la persona señalada habría trabajado en el Departamento de Medición como lector comercial, pero no pertenece más a la entidad. Actualmente, estaría movilizándose en una motocicleta sin placa y portando un chaleco azul para identificarse ante los abonados y realizar cobros no autorizados.

Los reportes recibidos por la institución ubican al supuesto empleado en sectores como la colonia Kennedy, colonia Modelo, residencial Cascadas, zona del aeropuerto y barrio Morazán. La UMAPS advirtió que ningún trabajador está autorizado para recibir pagos fuera de los canales oficiales, por lo que pidió a los usuarios no entregar dinero a personas que realicen cobros a domicilio. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

¿Dónde pagar los servicios de agua?

La institución recordó que los abonados pueden efectuar sus pagos a través de dos modalidades oficiales, una de ellas es la Banca en línea, utilizando el número de contrato o de cliente. La segunda opción es a través de las agencias de la UMAPS: en el edificio AER del centro, el centro comercial Los Castaños, Las Palmas y Filtros La Divanna. La advertencia surge luego de que la unidad recibiera denuncias de varios capitalinos sobre los presuntos cobros realizados por el antiguo colaborador.