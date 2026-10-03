Combustibles aumentarán de precio en Honduras a partir del 5 de octubre

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Energía (SEN) dio a conocer este sábado los precios de los combustibles a partir del lunes 5 de octubre de cara al feriado de la Semana Morazánica. La SEN a su vez informó que el gobierno asumirá el subsidio de L12.01 por cada galón de diésel a partir del próximo lunes, medida que estará vigente por 30 días. A continuación, se detallan los precios de los carburantes en las ciudades de Tegucigalpa y San Pedro Sula.

Precios en Tegucigalpa

El galón de gasolina superior pasará de costar L153.17 a L156.61, reflejando un aumento de tres lempiras con 44 centavos. En cuanto a la gasolina regular, que se cotiza actualmente a L135.26 el galón, pasará a valer L137.92. En otras palabras, aumentará L2.66. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Respecto al diésel, no subirá de precio ante el compromiso asumido por el Estado, por lo que su valor se mantendrá en L153.53. El kerosene es el carburante que experimentará un mayor alza. El galón pasará de los L138.39 a L143.42, representando un incremento de L5.03. El gas GLP vehicular, el cual se vende por litro, tendrá un aumento de un lempira con 87 centavos. Es decir, que pasará de L51.92 a L53.79. Por otro lado, se mantiene el subsidio en el gas GLP doméstico, por lo que su precio seguirá siendo de L249.62 en la capital.

Precios en San Pedro Sula