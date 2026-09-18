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Combustibles generan al gobierno L10,906.3 millones en impuestos

A pesar del encarecimiento internacional de los carburantes, el volumen de importación y la recaudación tributaria continúan al alza en el país

  • Actualizado: 18 de septiembre de 2026 a las 00:00
Combustibles generan al gobierno L10,906.3 millones en impuestos

Pese a los altos precios de los refinados en el mercado internacional, Honduras ha importado más combustibles este año, desde gasolinas hasta bunker, y, por ende, dejando más ingresos al fisco nacional.

 Foto: archivo EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Los altos precios de los combustibles en el mercado hondureño no han impactado en el consumo al registrar mayores importaciones y, por ende, un incremento en la recaudación de impuestos por consumo.

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Así lo reflejan las cifras preliminares publicadas por la Secretaría de Finanzas (Sefin). Hasta ayer -jueves 17 de septiembre-, el tributo Aporte al Patrimonio Vial, que es el aplicado a los carburantes al momento de su importación, dejó al fisco hondureño 10,906.3 millones de lempiras.

Comportamiento

Los datos mensuales publicados por la Secretaría de Finanzas revelan que los ingresos tributarios por consumo de combustibles en el país vienen en aumento.

De enero-agosto de 2025 se recaudaron 8,765 millones de lempiras. La meta anual fue de 13,032.7 millones de lempiras y lo percibido al cierre del año superó esa cifra al contabilizarse L13,431.5 millones.

La recaudación acumulada al octavo mes de 2026 supera la cifra de igual periodo del año anterior al registrarse 9,668.7 millones de lempiras, de acuerdo con la Sefin. El incremento interanual es de 903.7 millones de lempiras.

Importaciones

El informe de comercio exterior del Banco Central de Honduras (BCH) revela que el volumen importado de combustibles creció de 17 a 18.4 millones de barriles, a pesar de que el precio internacional promedio subió de 83.29 a 109.40 dólares por barril.

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Luis Rodríguez
Luis Rodríguez

Profesional del Periodismo graduado en Ciudad Universitaria-UNAH. Desde agosto 1995 redactor de noticias económicas en EL HERALDO y después pasó a ser periodista-editor de las secciones de Economía y de Dinero & Negocios.

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