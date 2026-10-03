Gobierno asumirá L 12.01 por galón de diésel durante 30 días, ¿a partir de cuándo?

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Energía (SEN) anunció este sábado 3 de octubre que el Gobierno de la República pondrá un freno temporal en el precio del diésel y asumirá 12.01 lempiras por cada galón. Según el secretario de la SEN, Eduardo Oviedo, esa cantidad equivale al Aporte para la Conservación del Patrimonio Vial (ACPV), un costo que, con esta medida, no se trasladará directamente al consumidor.

La medida entrará en vigencia a partir del lunes 5 de octubre de 2026, y tendrá una vigencia de 30 días, según afirmaron las autoridades durante la conferencia de prensa que se emitió desde Casa Presidencial este sábado. "La medida es para poder aliviar el impacto que estamos teniendo producto de la guerra internacional, el alto costo de los derivados del petróleo", manifestó el secretario de Finanzas, Hemilio Hércules. El anuncio llega tras el ajuste más reciente en la tabla de precios de los combustibles emitida el lunes 28 de septiembre, donde el diésel subió 2.43 lempiras en Tegucigalpa, y quedó 153.53 lempiras en la undécima semana consecutiva de alzas, según los boletines de la SEN. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

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