Tegucigalpa, Honduras.- Una vaguada prefrontal sobre el territorio nacional provocará lluvias y chubascos de débiles a moderados en diferentes sectores de Honduras este martes 17 de noviembre, con actividad eléctrica aislada, informó Will Ochoa, pronosticador de turno del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos). De acuerdo con el pronóstico, las precipitaciones se presentarán de forma dispersa y tendrán mayor presencia en el noroccidente, norte, centro y oriente del país.

Ochoa explicó que el fenómeno atmosférico favorecerá el desarrollo de lluvias y chubascos en esas regiones. Además, indicó que se registrará actividad eléctrica aislada. Para el occidente y el sur de Honduras se esperan precipitaciones débiles y aisladas, según el informe brindado por el pronosticador de turno de Cenaos. En cuanto a las condiciones marítimas, el oleaje se mantendrá entre uno y tres pies tanto en el golfo de Fonseca como en la costa norte del territorio hondureño. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Temperaturas por región

Respecto a las temperaturas, Tegucigalpa registrará una máxima de 29 grados Celsius y una mínima de 18 grados, mientras que en la región central se esperan valores de 30 grados como máxima y 20 grados como mínima. En la región insular, las temperaturas oscilarán entre los 26 y 29 grados Celsius. Por su parte, la región oriental alcanzará una máxima de 31 grados y una mínima de 20 grados. Para la región norte se pronostica una temperatura máxima de 29 grados y una mínima de 23 grados. En el sur del país se registrarán las temperaturas más elevadas, con una máxima de 37 grados y una mínima de 24 grados.