Tegucigalpa, Honduras.- Una vaguada prefrontal sobre el territorio nacional provocará lluvias y chubascos de débiles a moderados en diferentes sectores de Honduras este martes 17 de noviembre, con actividad eléctrica aislada, informó Will Ochoa, pronosticador de turno del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos).
De acuerdo con el pronóstico, las precipitaciones se presentarán de forma dispersa y tendrán mayor presencia en el noroccidente, norte, centro y oriente del país.
Ochoa explicó que el fenómeno atmosférico favorecerá el desarrollo de lluvias y chubascos en esas regiones. Además, indicó que se registrará actividad eléctrica aislada.
Para el occidente y el sur de Honduras se esperan precipitaciones débiles y aisladas, según el informe brindado por el pronosticador de turno de Cenaos.
En cuanto a las condiciones marítimas, el oleaje se mantendrá entre uno y tres pies tanto en el golfo de Fonseca como en la costa norte del territorio hondureño.
Temperaturas por región
Respecto a las temperaturas, Tegucigalpa registrará una máxima de 29 grados Celsius y una mínima de 18 grados, mientras que en la región central se esperan valores de 30 grados como máxima y 20 grados como mínima.
En la región insular, las temperaturas oscilarán entre los 26 y 29 grados Celsius. Por su parte, la región oriental alcanzará una máxima de 31 grados y una mínima de 20 grados.
Para la región norte se pronostica una temperatura máxima de 29 grados y una mínima de 23 grados. En el sur del país se registrarán las temperaturas más elevadas, con una máxima de 37 grados y una mínima de 24 grados.
En el occidente de Honduras se esperan temperaturas más frescas, con una máxima de 28 grados Celsius y una mínima de 15 grados.
Sobre las condiciones previstas para la jornada, Ochoa señaló: “Debido a una vaguada prefrontal sobre el territorio nacional, se nos estarán generando aumento de la novedad, lluvias y chubascos de débiles a moderados dispersos con actividad eléctrica aislada”.
El pronosticador de turno de Cenaos reiteró que las precipitaciones tendrán mayor incidencia en el noroccidente, norte, centro y oriente, mientras que en el occidente y sur serán débiles y aisladas.
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