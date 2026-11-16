Tegucigalpa, Honduras.-Un primer vistazo al traje nacional que utilizará Luisa Pineda, Miss Honduras Universo 2026, fue compartido en redes sociales, despertando la curiosidad de los seguidores del certamen.
El adelanto, publicado por Villatoro Producciones, muestra apenas unos segundos del vestuario en un video en blanco y negro, por lo que todavía no permite apreciar por completo la propuesta que lucirá la representante hondureña.
Sin embargo, las imágenes dejan entrever algunos detalles de la confección, entre ellos brillantes, plumas, lentejuelas y numerosas transparencias que forman parte del diseño.
El breve clip también permite observar parte del maquillaje de la catracha, quien está lista para representar a Honduras en una de las actividades más esperadas de la competencia internacional.
La pieza fue diseñada por el hondureño Franklin López, conocido en redes sociales como Frank L, quien está detrás de la creación del vestuario que Pineda llevará al escenario de Miss Universe.
“¡Primer vistazo al traje nacional de Luisa Pineda, Miss Honduras Universo! Una obra maestra diseñada por @frank_l504hn”, compartió Villatoro Producciones al presentar el adelanto.
La publicación también dejó abierta la interrogante sobre la inspiración detrás de la propuesta, al invitar a los seguidores a intentar adivinar qué representa el diseño.
El traje será presentado el sábado 21 de noviembre durante el National Costume Show de Miss Universe 2026, que tendrá como escenario el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan.
Por ahora, el diseño completo permanece bajo reserva y será hasta su presentación oficial cuando se conozcan todos los elementos que integran la propuesta de la representante hondureña.