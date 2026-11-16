Tegucigalpa, Honduras.-Un primer vistazo al traje nacional que utilizará Luisa Pineda, Miss Honduras Universo 2026, fue compartido en redes sociales, despertando la curiosidad de los seguidores del certamen. El adelanto, publicado por Villatoro Producciones, muestra apenas unos segundos del vestuario en un video en blanco y negro, por lo que todavía no permite apreciar por completo la propuesta que lucirá la representante hondureña. Sin embargo, las imágenes dejan entrever algunos detalles de la confección, entre ellos brillantes, plumas, lentejuelas y numerosas transparencias que forman parte del diseño.

El breve clip también permite observar parte del maquillaje de la catracha, quien está lista para representar a Honduras en una de las actividades más esperadas de la competencia internacional. La pieza fue diseñada por el hondureño Franklin López, conocido en redes sociales como Frank L, quien está detrás de la creación del vestuario que Pineda llevará al escenario de Miss Universe. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse “¡Primer vistazo al traje nacional de Luisa Pineda, Miss Honduras Universo! Una obra maestra diseñada por @frank_l504hn”, compartió Villatoro Producciones al presentar el adelanto.