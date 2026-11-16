San Juan, Puerto Rico.-La representante de Cuba en Miss Universe 2026, Mia Dio, fue hospitalizada el domingo 15 de noviembre en Puerto Rico, luego de presentar complicaciones de salud a causa de una intoxicación alimentaria que venía enfrentando desde el pasado martes. La noticia llamó la atención de los seguidores del certamen de belleza, quienes notaron su ausencia durante varias de las actividades de concentración que se desarrollaron el fin de semana, cuando las candidatas continuaban con los preparativos para la noche final. La propia Mia Dio fue quien informó sobre lo ocurrido a través de sus redes sociales, donde explicó que había estado lidiando con el problema de salud en silencio durante varios días, hasta que su condición empeoró y necesitó atención médica.

“Perdón por estar tan desaparecida hoy (domingo). Desde el martes he estado lidiando en silencio con una intoxicación alimentaria y, lamentablemente, hoy mi cuerpo ya no pudo más y terminé en el hospital”, escribió la candidata en una historia de Instagram, en la que también compartió una imagen dentro de una ambulancia. Horas después, la representante cubana tranquilizó a sus seguidores al confirmar que había recibido el alta médica cerca de la medianoche, aunque deberá continuar con cuidados para recuperarse. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse “El doctor me dio de alta cerca de la medianoche, con instrucciones de descansar, hidratarme, tomar medicamentos e intentar comer algo que mi estómago pueda tolerar”, detalló.

La candidata también se refirió a la presión que implica participar en una competencia internacional de esta magnitud y recordó que, aunque su intención es dar lo mejor de sí misma, su salud debe ser una prioridad. “Les dije que lo iba a dar todo, y lo dije de corazón. Pero también tengo que recordar que soy humana. Ser fuerte no significa ignorar cuando tu cuerpo te está pidiendo ayuda”, expresó. La hospitalización de Mia Dio ocurre durante la última semana de concentración de la 75.ª edición de Miss Universe, cuando las candidatas participan en actividades, grabaciones y ensayos previos a la elección de la nueva reina de belleza.