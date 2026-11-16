"Le va a quedar la carita marcada", director de Fundaniquem advierte secuelas de la pólvora en los niños

Tegucigalpa, Honduras.- Un llamado a las alcaldía de todo el país y a las familias hondureñas para prevenir las quemaduras provocadas por la pólvora hizo Omar Mejía, director de la Fundación Hondureña para el Niño Quemado (Fundaniquem), durante el lanzamiento de la campaña Cero Pólvora, impulsada mediante una ordenanza de la Alcaldía de Tegucigalpa. Mejía valoró la iniciativa e instó que se replique en todos los municipios del país mediante ordenanzas que contribuyan a proteger a los menores de edad de los peligros de los explosivos en la época de Navidad. Mejía detalló que actualmente hay dos niños hospitalizados con lesiones severas provocadas por la pólvora: una niña de siete años, originaria de Dulce Nombre de Culmí, Olancho, y otro menor de Tegucigalpa.

En el caso de la niña, explicó que sufrió un flamazo que le provocó lesiones en el rostro y como consecuencia, tendrá despigmentación en la piel y necesitará tratamiento permanente. "Le va a quedar la carita marcada, lastimosamente perdió mucha parte de su epidermis, queda despigmentada, una carita blanca que ocupará tratamiento para toda la vida". El otro menor, procedente de la capital, presenta lesiones en una mano debido al estallido de pólvora. Aunque no perdió ninguno de sus dedos, las heridas le dejarán secuelas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse "No es justo que los niños vengan a dejar sus deditos aquí al hospital por descuido de los padres", expresó Mejía, al insistir en que si se puede prevenir no es un accidente. El director de Fundaniquem también advirtió sobre las consecuencias que estas heridas pueden tener a largo plazo. "Después los niños van creciendo, llegan a la pubertad y preguntan por qué me pasó esto, cuando se pudo haber evitado", manifestó.