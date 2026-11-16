Fiscalía pide 20 años de cárcel para Jarold Perdomo por el homicidio de Keyla Martínez

Tegucigalpa, Honduras. -El Ministerio Público (MP) solicitó una pena de 20 años de prisión contra Jarold Rolando Perdomo Sarmiento, expolicía declarado culpable del homicidio de la estudiante de enfermería Keyla Patricia Martínez Rodríguez, durante la audiencia de individualización de la pena desarrollada este lunes por el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque.
Durante la audiencia, la Fiscalía también solicitó que se imponga al condenado la inhabilitación absoluta y la responsabilidad civil correspondiente.
Por su parte, la acusación privada pidió que se aplique la pena máxima establecida para el delito, mientras que la defensa técnica solicitó la pena mínima.
Tras escuchar las peticiones de las partes, el Tribunal de Sentencia programó la lectura de la sentencia para el próximo 25 de enero de 2027, a las 9:30 de la mañana. En esa fecha se conocerá la cantidad de años de prisión que deberá cumplir Perdomo.
Declarado culpable en octubre
El 30 de octubre de 2026, el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque declaró culpable por unanimidad a Perdomo Sarmiento por el delito de homicidio simple, luego de la repetición del juicio oral y público por la muerte de Keyla Martínez.
Tras la lectura del fallo, los jueces revocaron las medidas sustitutivas que tenía el exagente policial y ordenaron su traslado a prisión preventiva en el centro penal de Támara, mientras se determina la pena que deberá cumplir.
El tribunal también ordenó investigar a otros funcionarios policiales y miembros de la cadena de mando que estuvieron presentes la noche de los hechos, con el propósito de establecer posibles responsabilidades.
La muerte de Keyla Martínez
Keyla Patricia Martínez murió en febrero de 2021 dentro de una celda de la Unidad Departamental de Policía número 10, en La Esperanza, Intibucá, después de ser detenida durante el toque de queda establecido por la pandemia de covid-19.
La versión policial inicial señaló que la joven se había suicidado. Sin embargo, la autopsia determinó que la causa de muerte fue asfixia mecánica por sofocación.
El caso generó cuestionamientos sobre las circunstancias de su muerte mientras permanecía bajo custodia policial.
En septiembre de 2023, Jarold Perdomo fue condenado inicialmente a cinco años de prisión por el delito de homicidio imprudente. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia anuló esa sentencia tras un recurso de casación y ordenó repetir el juicio oral y público.
La repetición del proceso se desarrolló en agosto de 2026 y concluyó con el veredicto de culpabilidad por homicidio simple.
Durante el proceso, la familia de Keyla Martínez, organizaciones de derechos humanos y la Fiscalía solicitaron que el caso fuera calificado como femicidio agravado, al considerar las circunstancias en las que ocurrió la muerte de la joven, bajo custodia del Estado. No obstante, el tribunal mantuvo la tipificación de homicidio simple.
Con la audiencia de individualización de la pena concluida, el proceso entra en su etapa final, a la espera de que el Tribunal de Sentencia determine la condena definitiva contra el expolicía.