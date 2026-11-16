Fiscalía pide 20 años de cárcel para Jarold Perdomo por el homicidio de Keyla Martínez

Tegucigalpa, Honduras. -El Ministerio Público (MP) solicitó una pena de 20 años de prisión contra Jarold Rolando Perdomo Sarmiento, expolicía declarado culpable del homicidio de la estudiante de enfermería Keyla Patricia Martínez Rodríguez, durante la audiencia de individualización de la pena desarrollada este lunes por el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque. Durante la audiencia, la Fiscalía también solicitó que se imponga al condenado la inhabilitación absoluta y la responsabilidad civil correspondiente. Por su parte, la acusación privada pidió que se aplique la pena máxima establecida para el delito, mientras que la defensa técnica solicitó la pena mínima. Tras escuchar las peticiones de las partes, el Tribunal de Sentencia programó la lectura de la sentencia para el próximo 25 de enero de 2027, a las 9:30 de la mañana. En esa fecha se conocerá la cantidad de años de prisión que deberá cumplir Perdomo.

Declarado culpable en octubre

El 30 de octubre de 2026, el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque declaró culpable por unanimidad a Perdomo Sarmiento por el delito de homicidio simple, luego de la repetición del juicio oral y público por la muerte de Keyla Martínez. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Tras la lectura del fallo, los jueces revocaron las medidas sustitutivas que tenía el exagente policial y ordenaron su traslado a prisión preventiva en el centro penal de Támara, mientras se determina la pena que deberá cumplir. El tribunal también ordenó investigar a otros funcionarios policiales y miembros de la cadena de mando que estuvieron presentes la noche de los hechos, con el propósito de establecer posibles responsabilidades.

La muerte de Keyla Martínez